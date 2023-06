Liga Profesional: hora, TV y formaciones de Godoy Cruz vs. Boca Juniors

Luego del receso de la fecha FIFA, el la Liga Profesional continúa con su camino en la actual edición. Uno de los encuentros más esperados es el enfrentamiento entre Godoy Cruz y Boca Juniors. El Xeneize, ya asegurado en la Copa Libertadores, buscará una victoria que le permita continuar sumando puntos y elevar su nivel de juego. En el ámbito local, han dejado muchas unidades en el camino.

No obstante, el azul y oro tendrá un desafiante encuentro en su visita a Mendoza, ya que el Tomba ha demostrado un buen desempeño en el torneo y no facilitará las cosas al equipo visitante. Boca Juniors centrará sus aspiraciones en el cierre del semestre, luego de haber obtenido la clasificación anticipada en el primer puesto de la Copa Libertadores. Su triunfo frente a Colo Colo dejó que el equipo no tenga competencia en la última fecha y se quede en lo más alto de su grupo.

Por su parte, Godoy Cruz, dirigido por Daniel Oldrá, también atraviesa un momento irregular en el campeonato. Ubicados en el décimo puesto, apenas un escalón por encima de Boca, con 29 puntos, viene de sufrir una derrota por 2 a 1 ante Atlético Tucumán en calidad de visitante. De ese modo, le urge una victoria para mantener vivas sus esperanzas de pelear en los primeros puestos de la tabla.

Posible formación de Boca

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Nahuel Genez; Pol Fernández, Alan Varela, Cristian Medina, Valentín Barco; Óscar Romero y Darío Benedetto.

Datos del partido

Fecha: jueves 22 de junio.

Lugar: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Horarios de Godoy Cruz vs. Boca Juniors

21.45 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

20.45 en Bolivia y Venezuela.

19.45 en Colombia, Ecuador y Perú.

Transmisión

Cabe resaltar que, para el público que quiera ver el partido entre Godoy Cruz y Boca Juniors desde Argentina, las imágenes de lo que suceda en el campo de juego serán transmitidas por ESPN Premium. Para obtenerlo, deberás comprar el Pack Fútbol. En Streaming, Star + hará lo propio.