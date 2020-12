Limbo presenta su recital virtual en el Teatro Sarmiento

Limbo tecno Rock sube su concierto con el que el Teatro Sarmiento reabrió sus puertas después de permanecer cerrado por la pandemia de covid-19. El recital fue grabado y se podrá ver en su canal de Youtube a partir de este domingo 13 a las 22 horas.

En el concierto tocaron temas de “See you on the other side”, su útimo disco y una versión de “Fue” de Soda Stereo que se publicó en el álbum homenaje “Gustavo Stereo” editado en Guadalajara México.

El show en vivo cuenta con la participación de Emiliano Sánchez en Guitarras y coros . La dirección de Carlos Margiotta en las cámaras, sonido de Hugo Chacón , pantallas de Diego Fernández y junto con el equipo del Teatro Sarmiento a cargo de Karen Archilles y la producción de Mariana Viera Campbell.