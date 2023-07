Este miércoles se va a realizar un importante movimiento en el Dique de Ullum. Se trata de una limpieza del descargador de fondo de la presa que volverá a realizarse tras cinco años y esto es debido a la actual cota de agua que se registra, luego de varias temporadas de bajas por la crisis hídrica, que aún no termina. Este tipo de maniobras debían de realizarse, en un escenario normal, al menos una vez al año, algo que no pudo realizarse.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario del Agua, Ramiro Cascón, explicó que esta práctica es una acción más que ejecutan en conjunto con la Dirección de Recursos Energéticos y el Departamento de Hidráulica, para el mantenimiento de la presa. En ese sentido, son trabajos necesarios para garantizar la función operativa de los diques de la provincia.

El descargador de fondo es un elemento de seguridad que, ante alguna eventualidad, está disponible para drenar agua del dique en forma rápida. Por eso es necesaria esta maniobra de limpieza y mantenimiento, en forma periódica, a fin de quitar los sedimentos que se encuentran alrededor de la válvula y favorecer su correcto funcionamiento.

Al mismo tiempo, el secretario de Agua y Energía, explicó que se calcula un volumen total erogado de aproximadamente 0,795 hm³ y se realizará en forma de pulsos. “Las tareas van a durar unas tres horas y va a comenzar a las 8 de la mañana. El agua se dejará escurrir por el lecho del río para evitar que el sedimento vaya a los canales que se encuentran en tareas de monda”, amplió.

Incluso este operativo permitirá realizar pruebas de recarga del acuífero subterráneo que, dada la presente crisis hídrica, no ha tenido recarga en los últimos años. Además servirá para la limpieza del Dique Ignacio de la Roza.

Por otro lado, desde el Gobierno de San Juan advirtieron a la población que tenga cuidado y evite la zona del lecho del río, al menos hasta el cruce del cauce con Ruta 40, a lo largo de la calle Costanera, en los departamentos Chimbas y Albardón.

“El agua va a circular durante tres horas. Mucha gente que se ha acostumbrado a que no hay circulación de agua, entonces hay pasadas irregulares a la altura de la fábrica de carburo que cruzan alguna finca o alguna propiedad de Albardón, o trabajos temporarios. Por este operativo no van a poder pasar y tanto el personal de la Policía de San Juan como Protección Civil van a colaborar para que no circule”, informó el secretario de Agua y Energía.