Liniers, el ganador de la Apertura de Primera D, debutó con un triunfo ante Muñiz en el Clausura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Liniers, el ganador del torneo Apertura, debutó con un triunfo ante Deportivo Muñiz por 3 a 1 en el Clausura de la Primera D, en uno de los dos partidos jugados esta tarde por la fecha inicial.



Bruno Galeano (26m. PT), Federico Potarsky, de tiro penal (39m. PT) y Maximiliano Orellana (43m. ST) marcaron para Liniers; mientras que descontó Diego Portossi, también desde los doce pasos, para Muñiz (26m. ST).



En tanto Defensores de Cambaceres superó como visitante a Argentino de Rosario por 2 a 0, con anotaciones de Matías Samaniego (32m. ST) y Lionel García (43m. ST).



La jornada inicial de la Primera D continuará de la siguiente manera:



Mañana: a las 17.00: Central Ballester vs. Sportivo Barracas.



Martes 11 de febrero: a las 17.00: Atlético Lugano vs. Claypole



Miercoles 12 de Febrero: a las 17.00: Yupanqui vs. Juventud Unida.