Lionel Messi, íntimo: obtención de la Copa América y la previa al Mundial de Qatar

En una entrevista que concedió, Lionel Messi ilusionó aún más a todos los fanáticos argentinos. El astro del PSG dialogó con el periodista Sebastián Vignolo en el ciclo de entrevistas "En primera persona", donde justamente tocaron varios temas de relevancia. En el mismo, analizaron cómo fue conseguir la Copa América en Brasil, además de pensar en lo que puede ocurrir en el Mundial de Qatar 2022.

"Hace tiempo que disfruto de la Selección, tuve momentos espectaculares con todo el proceso hasta 2014. Seguimos con esto porque 2015 y 2016 también fue espectacular, pero no ganamos, perdimos 3 finales seguidas y empezaron las críticas hacia el grupo que más tiempo hacía que estaba en la Selección. Nos empezaron a matar feo por no ser campeones, porque hacíamos todo bien hasta el último partido, incluso no perdíamos", resaltó Leo Messi.

Publicidad

Asimismo, el rosarino indicó: "Las dos finales que perdimos fueron por penales. Después vino todo este proceso hasta el Mundial de Rusia que fue duro, jodido, porque pasaron muchas cosas en el medio. Después, 2019, un grupo totalmente nuevo, con muchos chicos nuevos, muchos jóvenes, una Copa América que nos sirvió muchísimo para lo que vino después. Dejamos buenas sensaciones contra Brasil y a partir de ahí arrancó todo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Humildad de Lionel Messi

"Soy uno más del grupo e intento, en este caso, intenté integrarme a ellos, que eran todos chicos que ya se conocían desde antes, que eran jóvenes. Yo incluso llegué más tarde, los primeros partidos de este nuevo proceso no fui. Creo que hice un poco más de lo normal para integrarme, más de lo normal de mi manera de ser. Intentar integrarme a ellos lo más rápido posible, creo que yo me integré a ellos. Fui el que intentó acercarme a ellos", refutó el "10" de la Selección Argentina.

Para rematar, Lionel Messi opinó: "Scaloni es una persona muy cercana. Habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea. Una persona que lo vive muchísimo, se nota que trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace. Sufre muchísimo los partidos. Se merece todo lo que vivió él también, porque no fue fácil el proceso que le tocó agarrar. Y él fue el que armó todo esto".