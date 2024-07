La Selección Argentina se medirá ante Ecuador este jueves 4 de julio desde las 22.00 en el Estadio NRG de Houston, por los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Este miércoles, el equipo comandado por Lionel Scaloni tendrá su último entrenamiento pensando en el duelo de eliminación directa y el DT metería varios cambios con respecto a lo que fue el triunfo por 2-0 sobre Perú con doblete de Lautaro Martínez. Sin embargo, el principal foco pasará por la recuperación de Lionel Messi.

El capitán de la Albiceleste terminó el duelo con victoria por 1-0 ante Chile con una sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha y no estuvo presente ante los peruanos por precaución. El lunes, ya sintiéndose mejor, realizó una parte de los trabajos a la par del resto de sus compañeros y el martes lo hizo con total normalidad, por lo que crece la esperanza de que vaya de arranque ante la Tri. Será clave la exigencia de esta última práctica para determinar su titularidad o si deberá esperar e ingresar en el segundo tiempo.

Publicidad

Scaloni se refirió justamente a la posible inclusión del capitán de la Selección y develó que llegará a una conclusión luego de hablar con él antes del entrenamiento. "Todavía no hablé de su situación. Porque me parece justo esperar hasta último momento. Hoy hablaré porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Antes del entrenamiento hablaré con él y después tomaremos la decisión".

Por otra parte, una alternativa que maneja el DT de Argentina es la de incluir a Julián Álvarez junto a Lautaro Martínez. De hecho, ambos convivieron en la alineación que venció a Ecuador en el amistoso previo al inicio del certamen continental.