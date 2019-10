Lipovetzky pidió "terminar con los gobiernos polarizantes" tras asistir a la asunción de Manzur

El diputado Daniel Lipovetzky (PRO) sostuvo hoy que es necesario "terminar con los gobiernos polarizantes" al analizar la gestión del presidente Mauricio Macri, y tras haber participado del acto de asunción del gobernador de Tucumán, Juan Manzur.



El legislador explicó que su presencia en el acto del que participó el presidente electo Alberto Fernández, ayer en Tucumán, se produjo por la "relación personal" que tiene con Manzur desde "hace años".



"Creo que tenemos que terminar con los gobiernos polarizantes. Además, con Manzur tengo una relación personal hace años, y me pareció que era un momento para mostrar pluralidad", deslizó en diálogo con radio Continental y CNN Radio.



"Estamos en una etapa distinta", evaluó, y agregó que uno de los "errores del Gobierno fue, tras la elección de 2017 -de renovación legislativa- pensar que había que cerrarse, y acentuar la polarización. El error fue no mantener la búsqueda de consensos", dijo.



Y añadió que "los primeros dos años de gestión fueron diferentes, pero a veces pasa que los gobiernos se van cerrando, y las decisiones se toman entre pocas personas".



"Ese núcleo tan pequeño hizo que se tomaran decisiones equivocadas, sobre todo teniendo en cuenta opiniones de quienes por ahí no tenían la experiencia política adecuada, mientras que otros que sí la tenían, no fueron escuchados", amplió el legislador.



En este punto, consultado en particular sobre si sus declaraciones se refieren al jefe de Gabinete, Marcos Peña, Lipovetzky respondió: "No quiero hacer personalismos, pero un problema fue la falta de visión y de construcción política".



Por otra parte, también explicó que su saludo por Twitter al presidente electo por el triunfo del domingo pasado en las elecciones generales lo escribió porque "era lógico".



"Lo hice después de las PASO, era lo lógico que se hiciera la felicitación, es parte del respeto que hay que tener y de esta etapa que se inicia, donde hay que terminar con los problemas de la polarización que le hicieron muy mal al país y no sirvieron para resolver los problemas", sintetizó.



También evaluó que "hay que ampliar la base de sustentación política si se decide continuar con Cambiemos".