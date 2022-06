Gabi Lisi lanzó "Flash Deluxe", el segundo tema de su nuevo disco “Impregnado en el Cielo”. Sus producciones están marcadas por la experimentación de sonidos provenientes de diversos géneros musicales, las cuales fueron creadas y grabadas desde su casa. Este año fue uno de los artistas que inauguró el ciclo de sesiones en el Chalet Cantoni.

El primer sencillo que salió a la luz se llamó "Impresiones de un traspapelado amanecer" y recientemente publicó en plataformas digitales el nuevo material de su próximo álbum. "Flash Deluxe" fue grabado durante el 2020 y 2021 en los home studios FKL. La mezcla y la masterización estuvo a cargo de Rodrigo Collado en Bonsai Estudio. Cabe destacar que la producción, composición y ejecución de los instrumentos fue realizado por Gabi Lisi.

Lisi comenzó su carrera musical en la banda Radiadores y en el 2019 presentó su primer disco “Éter”, que lo planteó como un viaje por distintos estadios emocionales. Tras este lanzamiento, volvió a la producción musical y este año planea lanzar su álbum “Impregnado en el Cielo”. El artista adelantó que al principio quería que fuera complementario al primer EP, pero después decidió abrirse a otros sonidos. “Las máquinas me gustan mucho y me puse más de cabeza a tocar perillas. Me pongo a probar y hago cosas”, dijo a DIARIO HUARPE.

Gabi contó que, al igual que el otro disco, la producción la hizo en su propia casa porque aseguró que las nuevas tecnologías permiten ejecutar buenas composiciones, algo característico en la generación contemporánea de músicos. Lo hizo con una computadora y una placa de audio de calidad. Sin embargo, también hay etapas como la parte de mezcla que la realizó en un estudio musical. “Produje mis temas y yo me llevé las pistas y nos juntamos y los mezclamos”. En este sentido, el principal trabajo que ejecuta en su home studio es la grabación de los instrumentos que luego masteriza con un productor.

En este sentido, Lisi no se cierra a escuchar ningún género y manifestó que su segundo álbum tendrá un tinte ochentoso, caracterizado por una mezcla de disco y jazz. “He mantenido el formato canción. Quiero que quede la melodía y llame la atención”, expresó el cantautor.

“Me gusta experimentar y surgen otras cosas, por ejemplo ritmos latinoamericanos que se fusionan con música electrónica”, continuó.

Sus principales influencias son Charly García y The Beatles, y en la actualidad le llama la atención la producción musical de Harry Styles. Además, está interiorizándose sobre la nueva generación de la música urbana, debido a que escucha a artista de rap.

Hace poco Lisi fue uno de los primeros artistas en tocar en el Chalet Sessions que se hacen en el Chalet Cantoni. Él consideró que fue una muy buena experiencia que le permitió dar a conocer su música junto a otros compositores.