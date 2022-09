En plenario, las autoridades del sindicato ATE decidieron pasar a la acción e iniciar con los reclamos de todo tipo, luego de considerar que fueron desoídos por las autoridades provinciales. El reclamo principal es el pase a planta de los contratados de la administración pública en las distintas áreas.

La decisión que salió de la reunión plenaria es que iniciarán con las típicas acciones de reclamar en las veredas de las reparticiones provinciales, para luego darle continuidad con distintas medidas que irán evaluando cómo las llevarán adelante.

El secretario gremial de ATE, Rubén Torres, afirmó a DIARIO HUARPE que “desde hace tiempo venimos elevando notas a Educación y Salud porque nada han informado sobre cuáles compañeros ingresarán o no a planta permanente. Por eso es que cansado de esperar la respuesta oficial, decidimos iniciar con las acciones directas”.

También existen reclamos en reparticiones como la de Caja Mutual, en donde se viene pidiendo mejoras en las condiciones y estabilidad laboral para los empleados administrativos que están bajo el paraguas de ATE.

Sostendrán, además, reclamos como el cobro de plus en atención médica y que Torres afirmó que “con el aumento salarial, los trabajadores aportan más dinero al sistema de salud. Pero cuando van a las consultas médicas o a realizarse estudios, les cobran plus. Esto llevó a que muchos deban ir a la parte pública por no tener el dinero”.

Incluso, el dirigente gremial contó que “tenemos afiliados que tienen sus aportes al día y por el cobro del plus debieron irse a atender a la parte pública, ya que no tenían dinero para hacerle frente a lo que pedían los profesionales privados”.