Listado de los caballos que tomarán parte del Gran Premio Dardo Rocha

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El próximo martes 19 de noviembre se correrá el Gran Premio Dardo Rocha en el hipódromo de La Plata sobre un total de 2.400 metros de arena y con un premio de 4.000.000 pesos para el ganador y de 1.200.000 pesos para su escolta.



La lista de los protagonista la integran Dargreen, Australis Cheeky, Little Vicky - uruguay - Raven Master, Cósmico Romano, Dandy del Barrio, Puré Nelson, El Pendex, Emotión Orpen, Moon Of The City, Señor Don, Solo Un Momento, Impugnado, Marcus Aurelius, Negreo Dream, Keen y Soy Tortentoso.



Como favorito en la opinión de la mayoría de los especialistas surge Puré Nelson, un hijo de Mount Nelson que está en manos de la entrenadora Roxana San Millán y que será corrido por el jockey Walter Aguirre. Tiene un récord de 6 triunfos oficiales sobre 17 carreras.



El 19 de octubre le ganó por la cabeza a Emotión Orpen en un final sumamente emotivo y de mucha adrenalina para los apostadores.



El enemigo, por lógica es Emotión Orpen, un hijo de Orpen que cuida el entrenador Lucas Gaitán y que cuenta con la monta del jinete brasileño Francisco Leandro Goncalves.



Tiene un palmarés de 3 triunfos oficiales sobre 12 salidas. Es un fondista de mucho oficio y que muestra un gran temperamento en los últimos metros, al igual que Puré Nelson.



La carrera se largará a las 20.15 - décimo quinto turno - y durante la reunión habrá juegos para niños, patio de comidas y visitas guiadas al interior del hipódromo. También habrá números musicales.



El ganador de 2018 fue el caballo Alampur, quien fue corrido por el jockey Wilson Moreyra y entrenado por el cuidador Jorge Neer. Alampur le ganó por tres cuartos de cuerpo a Distinto Rye en un emocionante final.