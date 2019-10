Liverpool le ganó sobre la hora a Leicester y sigue su marcha perfecta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Liverpool conservó hoy su paso perfecto como puntero de la Premier League del fútbol de Inglaterra, al vencer sobre la hora a Leicester por 2 a 1 en partido de la octava jornada. Mané puso en ventaja al campeón vigente de la Liga de Campeones, Maddison empató transitoriamente para Leicester y en el quinto minuto de descuento desniveló Milner, de penal. Fue la octava victoria en otros tantos partidos de Liverpool, que suma en consecuencia 24 puntos. Lo sigue el Manchester City de Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, que tiene 16 y mañana recibirá a Wolverhampton. Por su parte Tottenham Hotspur, con el DT argentino Mauricio Pochettino, perdió hoy como visitante frente al Brighton, por 3 a 0, y cerró una pésima semana ya que el pasado martes cayó por 7-2 ante el Bayern Munich alemán por la Liga de Campeones. El encuentro se jugó en el The American Express Community Stadium y los tantos de Brighton fueron marcados por el francés Neal Murphy a los 3m y el irlandés Aaron Connoly a los 32 y 65. En el Tottenham jugó como titular el ex River Erik Lamela e ingresó el arquero Paulo Gazzaniga (no jugó en nuestro país) a los ocho minutos por el lesionado francés Hugo Lloris. Tottenham se ubica con 11 unidades, muy lejos del puntero Liverpool, mientras que Brighton tiene 9 y se aleja del fondo. - Resumen de la fecha - Hoy: Brighton 3 - Tottenham 0, Liverpool 2 - Leicester 1, Burnley 1 - Everton 0, Norwich 1 - Aston Viilla 5, Watford 0 - Sheffield United 0, Más tarde: West Ham-Crystal Palace. Mañana: Manchester City-Wolverhampton, Southampton-Chelsea, Arsenal-Bournemouth, Newcastle-Manchester United. Principales posiciones: Liverpool 24; Manchester City 16; Leicester 14; Burnley, Arsenal y West Ham 12.