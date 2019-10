Liza Tagliani rompió con su novio rugbier 48 horas después de presentarlo

A 48 horas de haber blanqueado su relación en el living de Susana Giménez, Lizy Tagliani y su novio cordobés Leo Alturria, se separaron.

“Yo tengo un mensaje de Lizy donde me lo confirma”, dijo Jorge Rial en su programa de televisión. “Los comentarios tan feos me hacen mal, por lo que decidí dejarlo y seguir como amigos. La paso muy mal con lo que se dice de mí, con las barbaridades que se dicen de él, no quiero lastimar a nadie”, dice el mensaje que Lizy le envió al conductor de Intrusos.

Los seguidores de Lizy le preguntaron en Twitter a la conductora de El precio justo qué había pasado, y ella simplemente se limitó a decir que su relación era efectiva hace 4 meses, aunque recién haya salido a la luz días atrás.

Estábamos hace 4 meses solo que salió a la luz ahora https://t.co/qV2jAeOTik — Lizy Tagliani (@lizytagliani) October 8, 2019

Lizy y Leo Alturria se cruzaron por primera vez en los pasillos de Telefé.“Es una historia larga, pero no tanto. Yo a él lo veía en un programa que me encanta, en dónde la gente va a encontrar pareja. Después lo vi en otro programa, en Minuto para ganar, y cuándo finalmente vino a El precio justo dije, ‘Este es el de la televisión’. Ya le había hecho una radiografía completa”.

“Estábamos hace 4 meses solo que salió a la luz ahora”, fueron sus palabras precisas, pero no dijo mucho más hasta el momento.

"Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer a alguien sólo porque es más joven" 🗣 @LizyTagliani rompió el silencio en #Morfi tras las críticas por su relación ❌ pic.twitter.com/7shWqa5XVg — Morfi Telefe (@MorfiTelefe) October 8, 2019

“Él no tiene por qué andar soportando esa situación de las cosas que se dicen, ni yo pasar por esto porque no me lo merezco. Le dije ‘mirá, seamos amigos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación pero no demos a entender más cosas porque no quiero sufrir’”, dijo Lizy Tagliani en diálogo con Morfi, donde explicó que fue ella quien decidió cortar con esta relación.

La entrada Liza Tagliani rompió con su novio rugbier 48 horas después de presentarlo se publicó primero en GENTE.