La conductora de Telefe vivió un momento emocionante. En el día de su cumpleaños, presentó a su familiar y la abrazó por primera vez.

Lizy Tagliani contó en enero que tenía una hermana por parte de su papá. Se llama Matilde y vive en el Chaco. Y aunque no había tenido una relación con ella en el pasado ahora estaba muy contenta de sumar a un miembro a su familia.

Se enteró de su existencia por las charlas que su mamá tenía con las vecinas, pero nunca había tenido un dato concreto para encontrarla. Eso cambió hace muy poco, cuando dio con su paradero. “Esto es hermoso. Es a lo que jugué siempre. A tener una hermana, a tener sobrinos, a tener una familia, que la tengo. Es muy movilizante. Es lindo. Hay una conexión mágica. Yo siempre jugué a eso, inventaba historias de que tenía una hermana”, comentó tiempo atrás.

En el día de su cumpleaños número 49, Tagliani decidió mostrar públicamente por primera vez a su hermana durante la emisión de El tiempo justo. “Parte de mi historia está en Adrogué, pero hace poco conocí otra parte de mi historia que hoy me vino a conocer y se las quiero mostrar, porque para mí es un orgullo: mi hermana Matilde”, dijo emocionada.

“Ella es mi hermana. Yo no conocí a mi papá, sabía de mi papá por las historias que me contaba mi mamá y un día, de grande, nos enteramos también por unas fotos que me hicieron llegar mis tías, que éramos hermanas”, explicó sobre cómo se enteró de la noticia. Y agregó: “Nacimos el mismo año con una semana de diferencia, yo el 12 de septiembre y ella el 19 de septiembre. Pareciera que nuestros padres nos dejaron como consigna empezar a armar nuestra historia, que es lo más lindo que tenemos. Nos estamos conociendo y amándonos”

La entrada Lizy Tagliani, en el día de su cumpleaños, presentó por primera vez a su hermana se publicó primero en GENTE.