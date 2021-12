Lizy Tagliani paseó por Madrid con un vestido de un diseñador sanjuanino: ¿De quién es?

Ignacio Fiol tiene 25 años y desde que tenía 14 se inclinó por el camino de la moda y el diseño. Sin embargo, nunca pensó que llegaría tan lejos. Pese a que tiene una carrera en constante crecimiento, el modisto sanjuanino compartió en sus historias de Instagram una foto de Lizy Tagliani recorriendo las calles de Madrid, España, con un vestido que él mismo confeccionó.

La conductora estaba junto con Marley en el programa Por el Mundo que se emite por Telefe. Fiol comentó a DIARIO HUARPE que su relación con la actriz es muy fluida. Todo comenzó hace algún tiempo cuando ella llegó a San Juan a estrenar su obra en el Teatro Sarmiento.

El joven le escribió por medio de las redes sociales y para su sorpresa inmediatamente recibió la respuesta de la capocómica. Él prometió que le regalaría algunos de sus vestidos cuando viniera a la provincia y así ocurrió. Tagliani le contestó: “Qué lindo” y eso fue todo para que se llevara cuatro diseños del sanjuanino.

Los mismos los lució en diferentes programas, aunque la relación con Fiol siguió intacta y cada vez cobró mayor protagonismo. El talentoso contó que le hizo seis entregas posteriores, cada una de ellas estuvo conformada por entre cuatro a cinco vestidos diferentes.

Lo llamativo es que nunca le consultó sus medidas, ni tampoco sus preferencias. Sin embargo, el modisto la analizó por medio de la televisión y pudo saber sus gustos sobre telas y modelos.

Fiol recuerda que el primer vestido que lució Lizy fue para uno de sus cumpleaños que lo celebró en el interior de un boliche. “Desde ahí le envié seguido”, reconoció. Hace poco tiempo también utilizó algunos en su programa Trato Hecho.

“Al principio es una sorpresa porque no creía que lo iba a usar. Rara vez los famosos lo hacen. Fue una alegría cuando lo compartió en sus redes sociales”, explicó.

En este último tiempo no vistió a ninguna famosa en la televisión, aunque sí lo hizo en el Martín Fierro en donde asistió a algunas modelos. “Nunca Lizy me pidió nada en particular. Siempre lo hice a ojo. A ella le gusta mucho brillo y telas que se vean lindas”, relató. Fiol sostuvo que sus diseños se caracterizan por ser extravagantes.