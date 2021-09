Llega la primavera: te contamos todas las opciones para disfrutar de la buena gastronomía y al mejor precio

Es momento de darte un gustito. Prestá atención a las siguientes propuestas tentadoras en restaurantes, cafés y servicios de comida con take away o delivery; para este 21 de septiembre.

RESTAURANTES

Hora del almuerzo y no sabés dónde ir, con 365 tenés descuentos en los mejores locales gastronómicos de la provincia.



La Salmuera, Rocky Bay, La Vene, Betos Lomos y Sushi Club te esperan con 20% de descuento para que elijas tu menú favorito.

Si pensás comer más picante, Jalapeño tiene 15% de descuento todos los días. Y si de pizza se trata, existen dos opciones exquisitas: Hell 's Pizza con 20% OFF y Almacén de Pizza con 15% OFF.

Para el after office o la cena, te recomendamos Patagonia, que tiene 15% de descuento para utilizar en el local o para llevar.

DELIVERY Y TAKE AWAY

Si no querés cocinar o tenés que almorzar en la oficina, en Entre Panes, Vía Verde y Darina tenés descuentos con tu tarjeta de beneficios en todos los pedidos.

COMIDA RÁPIDA

Para los fans de las hamburguesas, también hay opciones variadas.

Por un lado, tenés descuento en las dos cadenas de comidas rápidas: Mostaza y Mc Donald, opción que podés optar si salis con amigos o familia. Por otro lado, y con su impronta bien casera, se suma a esta serie de beneficios: La Burguesía con sus burgers gigantes.

CAFETERÍA Y HELADERÍA

Hora de la merienda ¿Salado o dulce? hay opciones para todos los gustos

En Portho Gelatto, Havanna , Mi Sándwich y Cereza accedés a 20% OFF en productos.

Ahora que conocés todos los beneficios en gastronomía ¿Qué opción vas a elegir?



La Tarjeta 365 es tu mejor plan para ahorrar y comenzar la temporada disfrutando los mejores sabores de tus locales gastronómicos preferidos. Además, cuenta con beneficios en supermercados, combustible, deco-hogar y mucho más, con prestadores en todo el país.

Si querés acceder a todos estos beneficios, inscribite mediante este enlace para obtenerla con 3 meses bonificados.