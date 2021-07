San Juan recibió 15.540 dosis de vacunas Moderna para chicos de 12 a 17 años

El Ministerio de Salud informó que San Juan recibió 15.540 vacunas Moderna, enviadas por Nación. Estas vacunas servirán para comenzar con la vacunación contra el coronavirus para jóvenes de 12 a 17 años que presentan algunas comorbilidades.

Oportunamente desde Salud informaron que la primera remesa de vacunas corresponden a las primeras dosis, ya que las segundas serán envidas después por Nación, ya que deben colocarse con un lapso de 28 días.

Este jueves 29 de julio ya se pueden inscribir los menores de 12 a 17 años, que requieren de otros cuidados. Los interesados deben ingresar al sitio https://sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan.

Según fuentes oficiales hasta el momento se anotaron 3.012 adolescentes, de una población objetiva de 20.000 personas. Ascendiendo así, el público objetivo del Plan Provincial de Vacunación, a 543.000 personas.

Si bien aún no fue notificado de forma oficial por las autoridades locales, durante su visita a San Juan la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, ya anunció que está previsto que esta vacunación comience a realizarse el próximo martes 3 de agosto en todo el país.

En cuanto a los chicos que podrán recibir la vacuna, las autoridades sanitarias explicaron que en San Juan hay aproximadamente 20.000 adolescentes con comorbilidades. Además informaron que a la hora de anotarlos deberán completar en la página un formulario con datos del menor y consignar la patología que presenta. También se deben agregar los datos del padre, madre o tutor.

Quienes no puedan llevar a sus hijos hasta los vacunatorios establecidos en diferentes puntos de la provincia, deberán especificar ese dato a la hora de inscribirlos. Luego, el personal de Salud acudirá a inmunizarlo al domicilio.

En cambio, quienes si concurran a vacunarse, tendrán que acudir con sus padres con el DNI y con el certificado que acredite las comorbilidades o factores de riesgo.

Quiénes se vacunarán

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.