Este jueves comienza la inscripción para vacunar a unos 20.000 adolescentes sanjuaninos

La ministra de Salud Pública anunció que este jueves 29 de julio comenzará la inscripción para la vacunación contra el coronavirus a los adolescentes sanjuaninos de entre 12 a 17 años con comorbilidades y factores de riesgo, grupo que comprende a alrededor de 20.000 menores. Será a través de la página del Gobierno local que se habilitó para que los ciudadanos puedan anotarse para la inmunización.

Estos menores serán vacunados con las 15.450 dosis de Moderna que llegarán a la provincia en la jornada del jueves. Se trata de las primeras dosis, las segundas serán envidas después por Nación ya que deben colocarse con un lapso de 28 días.

“Es fundamental tratar de tener la mayor cobertura, sobre todo en personas que tienen alguna dificultad o enfermedad, esto nos va a permitir generar esa inmunidad de rebaño que tanto queremos”, dijo la ministra de Salud, Alejandra Venerando.

En cuanto a la inmunización a menores, comenzará en la provincia la semana próxima. La fecha de inicio será de manera simultánea en todas las provincias.

Según Venerando, en San Juan hay aproximadamente 20.000 adolescentes con comorbilidades por lo que “es importante que puedan inscribirlos de manera inmediata apenas se abran las inscripciones”, dijo la ministra. A la hora de anotarlos deberán completar en la página un formulario con datos del menor y del padre, madre o tutor.

Quienes no puedan llevar a sus hijos hasta los vacunatorios establecidos en diferentes puntos de la provincia, deberán especificar ese dato a la hora de inscribirlos. Luego, el personal de Salud acudirá a inmunizarlo al domicilio.

Quiénes tienen prioridad

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.