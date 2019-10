Lo Celso se reincorpora a las prácticas del Tottenham tras superar una lesión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista ofensivo argentino Giovani Lo Celso se reincorporó hoy a los entrenamientos del Tottenham Hotspur inglés luego de haber superado la lesión en la cadera que lo marginó del equipo durante un mes. Lo Celso, de 23 años y surgido de Rosario Central, entrenó a la par de sus compañeros y su regreso es una buena noticia para el entrenador del Tottenham, el también argentino Mauricio Pochettino, quien prácticamente no pudo contar con él ya que se incorporó al club en el último mercado de pases y jugó apenas 44 minutos. El rosarino se lesionó en el partido amistoso que la Argentina jugó ante Chile en septiembre pasado y su baja fue sensible para el Tottenham, que lo sumó como un refuerzo de jerarquía y casi no pudo utilizarlo, recordó la agencia de noticias EFE. El Tottenham no cumple una buena campaña en la Premier League, con apenas 11 puntos al cabo de ocho fechas, lejos del líder Liverpool, que ganó todos los partidos y sumó 24 unidades. En la Champions League, el Tottenham marcha último en el Grupo B luego de haber empatado con el Olympiacos de Grecia (2-2) y haber sufrido una estrepitosa goleada como local ante el Bayern Munich (7-2). El próximo partido del equipo de Pochettino será el martes que viene como local del Estrella Roja, de Belgrado.