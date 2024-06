¿Lo conseguirá? Sean Strickland pide pelear nuevamente por el título de UFC

Sean Strickland tiene un objetivo en mente: volver a ser campeón de UFC. En el evento co-estelar de UFC 302 el sábado, realizó una actuación clínica para ganarse una decisión sobre su compañero contendiente top 10 Paulo Costa. Fue una victoria importante para él, quien perdió el título de peso mediano ante Dricus du Plessis a través de una decisión dividida en enero pasado.

Strickland ahora está en buena posición para competir por el cinturón nuevamente, y no planea considerar ninguna otra opción en este momento. De hecho, ha tenido una racha impresionante desde que hizo un cambio permanente a las 185 libras en 2020. Ha perdido sólo tres veces en sus últimas 14 peleas, tiempo durante el cual puso fin al segundo reinado del título de la estrella de peso mediano Israel Adesanya y envió a “The Last Stylebender”.

La palabra de Sean Strickland

"Voy a esperar. Pagué mis malditas cuotas. Pagué mis cuotas. Me robaron en UFC 297... todos sabemos que me robaron, al menos Dricus no retrocede. Así que me voy a sentar en el gimnasio y voy a ser un jugador de equipo y voy a esperar, y voy a esperar hasta que digan: 'Sean, ve a vencer a este hombre'", fue lo que partió diciendo Strickland, en la conferencia de prensa posterior al UFC 302.

Por otra parte, Sean aseguró: "El tiempo que sea necesario, esperaré. Quiero el oro. Cuando luchas contra estos 10 hijos de puta del top 10, estás a sólo un resbalón y esquiva de ser noqueado. Pagué mi penitencia, hice lo que hicimos, fui y luché contra Costa. No quise, lo hice. Dame la maldita oportunidad por el título. Vencí a Izzy y ese hijo de puta tendrá una oportunidad por el título".

"Si eso es lo que quiere el UFC, esperaré. El problema con estos malditos cabrones es que, además de Whittaker, se pelean y se toman como ocho meses de descanso. ¿Por qué cojones? ¿Qué están haciendo ustedes con esos ocho meses? ¿Qué están haciendo ustedes durante ocho meses? Di sí a la pelea, ve a pelear. No entiendo por qué estos imbéciles se toman tanto tiempo libre", aseguró el estadounidense.