¿Lo despidieron en una estación de servicio? Lo que dijo Battaglia tras su salida de Boca

Luego de la eliminación en Copa Libertadores, Sebastián Battaglia ocupa la tapa de todos los diarios. El ahora exentrenador de Boca Juniors fue apartado del primer equipo, dejándole su cargo por el momento a Hugo Benjamín Ibarra. Su despido ha dado mucho para analizar en estas últimas horas. Por ello, cuando llegó al predio del Xeneize en Ezeiza, se tomó unos minutos para dialogar con los medios de prensa y dejar varias frases interesantes.

"Como sabrán, ayer se me comunicó que no voy a estar más al frente del primer equipo y respeto la decisión. Hoy vinimos sólo a despedirnos del plantel. No me explicaron, simplemente se tomó la decisión que uno la respeta. Para eso están los que toman decisiones. He hecho cosas buenas, me llevo todo eso. Lo de la conferencia se fue más allá de lo que realmente fue, porque ninguno de los jugadores me manifestó nada", comunicó Battaglia.

Publicidad

Luego, Sebastián aportó: "Tuve la oportunidad de hablar con ellos y los puedo mirar a la cara, eso es lo que me llevo. No pedí explicaciones, simplemente estaba agradecido, a los jugadores por el esfuerzo que hicieron y a la gente porque siempre da su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dándole dos títulos y dos estrellas a la institución. Me llevo todo eso". Cuando le consultaron si el aviso fue en una estación de servicio, dijo sonriendo: "Fue así, se dio de esa manera".

Más palabras de Battaglia

"Le estoy agradecido (a Riquelme). Me ha dado la posibilidad en el club. Después fueron sucediendo cosas que no está dentro de lo que uno piensa. Ha habido diferentes opiniones dentro de este ciclo y yo he sido siempre muy leal, agarrado a mis valores y tengo mis pensamientos. Hay diferencias que siempre se marcan, pero yo he dicho lo que pensaba. Sabemos que la Copa se ha convertido en una obsesión, en algo realmente obsesivo. Y los procesos y los proyectos son difíciles de mantener y de sostener en el tiempo", expuso el exentrenador de Boca.

Asimismo, Seba profundizó: "Me voy muy conforme, hemos dejado dos estrellas a la institución... la Copa Libertadores fue un partido que me sentí identificado (con lo que dejó el equipo). Nos tocó quedar afuera por penales, algo que nos ha dado muchas satisfacciones. A veces es difícil mantener proyectos y trabajo a largo plazo. Desde el 2007 que no se gana la Copa, han pasado un pasado un montón de entrenadores y nadie tiene la fórmula. Siempre termina pagando el entrenador y son las reglas del juego".

"Puedo mirarlos a la cara a todos y decirles lo que vivimos, agradecerles el esfuerzo que hicieron. Y sé que el día de mañana me puedo cruzar con cualquiera e ir a saludarlo, como pasó hoy y como va a ser siempre. Eso me lleva, la lealtad que he tenido con todos. Palabras de agradecimiento a la gente, siempre alentaron. La eliminación nos duele a todos. Yo lo he vivido en mi etapa de jugador, me ha tocado ganarla y me ha tocado quedar eliminado. Les agradezco por el cariño que me brindaron", sentenció Battaglia.