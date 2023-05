¡Lo hizo de nuevo! Pablo Migliore explotó contra Juan Román Riquelme

El pasado fin de semana, Juan Román Riquelme habló e hizo enfurecer a Pablo Migliore. El exarquero de Boca Juniors no se guardó nada, tras escuchar lo que el actual vicepresidente declaró. Cuando el "Xeneize" derrotó a Racing en La Bombonera, JR10 tocó varios temas en particular y uno de ellos hizo más ruido que otros: la final de Copa Libertadores perdida contra River Plate en Madrid.

Siendo de esa manera, en una historia de Instagram, Migliore redactó: "La final de Madrid es un tema que disfrutan ‘ellos’. No nos tocó, punto. Duele que JRR la use para dividir el sentimiento, aunque no sorprende, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales. Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de Reserva y del fútbol femenino. ¡Esclavo del sentimiento siempre! ¡Rehén de la política nunca!".

Publicidad

No está demás recordar que, luego del triunfo de Boca Juniors ante Racing por la fecha 14 de la Liga Profesional, fue el propio Juan Román Riquelme quien dejó diferentes declaraciones sobre varios temas, en donde se refirió al candidato opositor Andrés Ibarra. "En cualquier momento va a decir que nosotros perdimos la final en Madrid. En cualquier momento va a decir que yo estaba como dirigente ahí", dijo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Pablo Migliore a Riquelme

Por otro lado, días atrás, Pablo Migliore también acudió a la misma red social para criticar duramente a Riquelme. "Las pocas veces que JRR. decide hablar, debiera haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que Riquelme voluntariamente no dice", fue lo que partió diciendo en ese momento. Si bien fueron compañeros antes, ahora parece que no tienen la mejor relación.

"¿No se dio cuenta él (tampoco Angelici) que Molina podría ser el marcador de punta de la Selección campeona del Mundo? ¿No corresponde reconocer la utilizad que tendrían Izquierdoz y Licha López en el plantel? Román, como dije antes, no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo que lo sea el hinchada de mi amado Boca Juniors", sentenció Migliore, disparando con munición gruesa contra el vicepresidente del "Xeneize".