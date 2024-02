"Lo humillaré": Alex Volkanovski calienta la previa del UFC 298 ante Ilia Topuria

Alexander Volkanovski tiene un resentimiento antes de su gran defensa del título de Peso Pluma en UFC 298 este sábado por la noche en Anaheim, California. En su canal de YouTube, el australiano no se guardó nada contra Ilia Topuria, su próximo oponente y contra quien buscará defender una vez más la corona. A sus 35 años, "The Great" dejó en claro que dejará en silencio al español, el que llega con un invicto de 14-0 en las MMA.

"La gran leyenda australiana 26-3 no es vieja", dijo Volkanovski. Antes de enfrentarse a la invicta superestrella española, Ilia Topuria, el oceánico cayó en dos oportunidades antes Islam Makhachev. Para muchos, está perdido. En su mente, está más firme que nunca. El australiano sigue siendo el campeón mundial de las 145 libras, un luchador sumamente completo y, literalmente, lo que indica su apodo.

Luego, Alex mencionó: "Lo bueno de alguien así es que siempre estoy tratando de pelear o encontrar un tipo número uno. Un claro contendiente al que enfrentarme en esta división de peso pluma e Ilia lo es, ¿verdad? Él fue el siguiente, está claro. Le gusta hablar. Entonces, es fácil motivarse para esto, ¿verdad? No necesito hacer nada para promocionar esta pelea. Déjelo hablar y yo caminaré el 17 y 18 de febrero en Australia".

Volkanovski fue contundente contra Topuria

"Trabaja, humíllalo y muéstraselo al mundo nuevamente; recuérdales y hazle saber que todavía le queda mucho camino por recorrer hasta llegar a la cima. Voy a mostrarle eso. La predicción es que le daré una buena lección. Se avergonzará, se comerá algunas de sus palabras y tal vez sea el comienzo de su viaje. Es joven, tiene confianza, lo humillaré, se recuperará y comenzará después de que le dé una buena paliza", sostuvo el campeón de UFC.

Para cerrar, Alex Volkanovski indicó: "Creo que la segunda ronda. Creo que lo desmorono en el primero. No estoy diciendo que vaya a ser una pelea fácil, pero creo que no ha podido demostrar la confianza que tiene. Lo demuestro cada vez que entro en este gimnasio. Me esfuerzo hasta los límites. No sé si lo hace. Él no actúa así, así que lo empujaré y creo que lo desmenuzo dentro de uno y obtengo el final poco después".