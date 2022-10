¡Lo liquidó! Battaglia disparó contra Riquelme por su salida de Boca

Sin duda alguna, el paso de Sebastián Battaglia por Boca Juniors dejó mucho para analizar. Después del título que ganó Hugo Benjamín Ibarra, también se le dio algo de mérito al exvolante central por los partidos que estuvo al mando en esta temporada. Sin embargo, la forma en la que el Consejo de Fútbol del "Xeneize" lo despidió no fue nada tranquila. Eso, tras ser eliminados en los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Corinthians de Brasil.

Cabe recordar que, en la conferencia conferencia de prensa posterior a ese evento, Sebastián Battaglia dejó en claro que no contó con los refuerzos de jerarquía que le pidió a la dirigencia en su momento. Claro, esto no cayó nada bien entre quienes manejan el fútbol de Boca y la salida del cuerpo técnico fue el golpe final. "En Boca pareciera que lo unico que importa es ganar la Copa Libertadores", le dijo el DT a Radio Del Plata.

Luego, Sebastián respondió a la consulta de "¿te sorprendió la decisión de Riquelme?". "Pensaron que era lo mejor, según su visión. Mas allá de que me quedaba medio año de contrato. Hubo cuestiones extra futbolísticas que los llevaron a tomar esa decisión. Me molesto que me echen en una estación de servicio, pero no son cosas que tenga que decir yo", expuso al respecto.

Contundencia de Sebastián Battaglia

Por su parte, Battaglia dejó en claro que ya le llegaron "distintos llamados de varios clubes de afuera para dirigir. Yo estaba con fuerza para seguir. En ningún momento pensé en dar un paso al costado. Yo iba a muerte aunque nos haya eliminado el Corinthias". Además de esas palabras, también reveló que el único club del fútbol argentino en el que nunca se sentaría en el banco de suplentes es River.

"Me dolió que Riquelme haya echo bajar a los jugadores del micro. A mí como jugador nunca me paso. Y después de que me echaron, no me llamó Riquelme. La realidad es que me hubiese gustado hablar con él como dos personas normales. Tiene que seguir el Negro ibarra, porque terminó con un final feliz", culminó con sus palabras. Obvio, estas no pasaron desapercibidas en estas horas.