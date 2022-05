Lo que hay que tener para empezar una colección de miniaturas, según un especialista

Este viernes y sábado se reunieron en la Estación San Martín los coleccionistas de autos y figuras de acción. Mostraron su pasión a los cientos de sanjuaninos que se acercaron al centro cultural. En ese marco, Claudio Baez, perteneciente al grupo “Locura a Escala San Juan”, explicó a DIARIO HUARPE las cosas a tener en cuenta a la hora de iniciar una colección.

Baez es dueño de una colección de autos, camiones y de hasta un barco a escala de industria nacional. A eso se dedica desde pequeño. Recuerda desde que tenía 11 años aproximadamente. Según el coleccionista, para empezar con esta pasión hay que tener mucho amor por lo que vayas a juntar.

También hay que tener paciencia para la búsqueda de las piezas, a la hora de comprar y en la espera a que llegue. El sanjuanino contó que la sensación de recibir esa pieza que estaba esperando y tenerla en sus manos es única.

“Te tiene que interesar el producto, saber quién lo diseñó, conocer su historia”, dijo el hombre.

A Baez si bien le gustan los autos y camiones de industria nacional, también guarda juguetes o piezas internacionales. Entre sus anécdotas, recuerda aquella vez que compró por internet un camión “mosquito” (el que lleva autos) de escala 1/24. La pieza es de metal y mide unos 80 centímetros de largo.

Baez guarda en su casa alrededor de unas 2.000 piezas coleccionables, todas relacionadas al automotor. Esa es su pasión. “No sé cuánto gasté en dinero, pero calculá a cada pieza en $1.000 y sacá la cuenta”, bromeó. Poner bastante dinero, es otro factor, a la hora de ser coleccionista.

Federico, coleccionista de figuras de ciencia ficción y de películas de terror

El sanjuanino Federico Rodríguez fundó el grupo de San Juan Geek Collection en el año 2014. Actualmente está compuesto por 208 coleccionistas. El joven guarda más de 100 figuras. Entre sus más preciadas se encuentran las colecciones de Star Wars, Volver al Futuro, Jason e It, entre otros.

Federico Ortiz trajo de su experiencia con gente de Buenos Aires la idea de formar un grupo que reúna a los frikis y sus figuras de San Juan. Foto DIARIO HUARPE.

El sanjuanino expresó que para la muestra no trajo ni el 50% de lo que tiene en su casa y que las figuras las tiene guardada en caja para que no se desgasten. Es su deseo tener algún día una vitrina completamente de vidrio. "Sería lo ideal, para que las figuras se puedan ver", dijo. A pesar de reservar una importante colección, Rodríguez piensa seguir comprando figuras. "Cada vez salen nuevas temporadas de las películas que me gustan y salen nuevas figuras", argumentó.

Raúl y victoria, una pasión de padre e hija

Raúl y Victoria Laciar pertenecen a una familia de coleccionistas. El sanjuanino empezó hace 30 años, prácticamente cuando era un niño. Se emocionó al hablar de su colección marca M2 de autos de carrera estadounidenses con sus respectivos camiones a escala. El sanjuanino tiene 3.500 piezas aproximadamente, con otros autitos de industria nacional y otras marcas internacionales.

Una familia de coleccionistas. Foto DIARIO HUARPE.

Entre esos se encuentra un Fiat 600 modelo 64 a escala. Laciar armó dos de estos: uno se lo dejó y el otro lo vendió. La pieza se destacó entre las maquetas armadas para la exposición en el centro cultural.

Victoria y su colección de Pepa Pig y figuras de cuentos infantiles. Foto DIARIO HUARPE.

En la muestra del viernes y sábado, Laciar no estuvo solo en el stand, lo acompañó la "pegote" su hija Victoria, la más grande. La niña llevó su colección de figuras de Pepa Pig y de cuentos para niños. Herederó la pasión de su padre.

El Fiat 600 de colección tiene 100 piezas ensambladas. Foto DIARIO HUARPE.