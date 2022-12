¿Lo sabías? Los íntimos detalles de la Selección Argentina que reveló el Kun Agüero

Alentando como un hincha más, el Kun Agüero pasó a ser viral en las últimas horas por sus palabras. El exdelantero del Manchester City y Barcelona reveló algunas intimidades del combinado "Albiceleste". Como podía esperarse, fue furor de inmediato en redes sociales. "Yo a veces me confundía en el reducido y le decía Colo. Él no me dijo nada a mí pero después le dijo a otro compañero que no le gustaba que le digamos Colo", comenzó diciendo hablando con con ESPN.

"¿Qué querés que le diga Mac Allister? Es re largo Mac Allister. Era para achicar un poco, además es un poquito colorado. Quería que le digamos Ale o Mac Allister pero yo dije ya fue, le digo Colo", agregó después Sergio. Además, expresó quién es el más "burlado" por sus reacciones: "Nos cargoseamos todos pero al que siempre hacemos calentar mucho es Fideo, no le gusta. Lo hacés calentar y en seguida arranca, se calienta mal".

Publicidad

Añadiendo a lo anterior, Agüero dijo lo siguiente: "Es muy calentón. No le gustan los chistes. Le digo: ‘Dale, vení para acá Orejón’ y él me dice ‘y vos qué, enano’. Nos jodemos, se calienta mal. Después también está Paredes, Leo ya también se pone en chistoso. Otamendi es tranquilo pero te tira bocaditos. De vez en cuando es como que te tira un chistesito tranqui y se ríe él solo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Virales palabras del Kun Agüero

En cuanto a sus estadías con Messi, el Kun afirmó: "Cuando estaba yo era el que rompía siempre los huevos. Leo se ríe pero también arrancó a joder al staff. Él principio, cuando arrancamos, respetábamos mucho y después ya nos empezamos a soltar. Imaginate con los chicos nuevos que vinieron es otra cosa. Es todo el tiempo chiste, chiste, chiste. De Paul es bastante chistoso, le meto un bife. Leo era muy tranquilo hasta que vino Rodri, comenzó a romper un poquito las pelotas y ahí se comenzó a soltar. A De Paul lo jodemos mucho que es el papá Scaloni".

El rol que tenía Javier Mascherano en las concentraciones no fue pasado por alto, ya que el Kun Agüero resolvió: "Era el organizador de truco. No jugaba al truco, él organizaba. Decía a las nueve hay que jugar y a las 9:10 decía que el que no se presentaba se quedaba afuera. Era el que ponía las reglas. A las once, se aburría y se iba a dormir". Para cerrar, acotó: "Después del partido hay milanesa napolitana con papas fritas. Es motivación. Igual algunos comen, otros comen lo que venga. Es el permitido, nosotros le decimos. En Inglaterra comíamos pizza o fideos con salsa. Se puede tomar vino, cerveza".