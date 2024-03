¡Locura total! Alex Pereira acepta entrenar con Israel Adesanya

Alex Pereira e Israel Adesanya podrían volver a intercambiar golpes en UFC, pero también podría ser en un gimnasio. El campeón brasileño dejó la puerta abierta a la idea de entrenar juntos, aunque con una condición. Han sido grandes rivales durante años tanto en kickboxing como en MMA, con "Poatán" que tiene dos victorias sobre el africano a en el ring de kickboxing antes vencerlo en la jaula y robarle su título de Peso Mediano.

Sin embargo, Adesanya finalmente derrotó a Pereira para recuperar su cinturón en 2023, y luego lo perdió ante Sean Strickland. Alex ahora posee el título de las 205 libras de UFC. Después de ganar con un nocaut sobre Jiri Prochazka en noviembre, "Poatán" le ofreció a Adesanya la oportunidad de pelear con él por el cinturón de 205 libras. No obstante, el africano no se mostró receptivo a la idea. Por esto, ahora podrían ser compañeros.

La palabra de Alex Pereira

En diálogo con The MMA Hour, Pereira partió diciendo: "Cualquier cosa puede pasar. Quizás él y la organización tengan interés de programar esa pelea nuevamente. Estoy aquí. Pero creo que se acabó. No sé. Incluso entrenaría con él si tuviera la oportunidad. Él tiene mucha experiencia, ha hecho lo que ha hecho y yo también tengo mucha experiencia y he estado haciendo muchas cosas".

"Son dos estilos que tienen cosas similares, pero muchas cosas diferentes que podrían aportar mucho a nuestros juegos. Tenía muchas ganas de pelear contra él otra vez, pero honestamente creo que ya se acabó. No sé. Creo que se acabó. He intentado llamarlo. Era mi cinturón el que estaba en juego. Llegué a UFC e hice tres peleas para llegar al cinturón y fue un riesgo enorme para mí, fue difícil", agregó Alex.

Para cerrar, Alex Pereira indicó: "Dado que Adesanya y yo tenía tantas ganas de hacer este combate de goma, y ​​si él ascendiera al peso semipesado, y tal vez la gente dijera que tenía que pelear una vez antes de pelear por mi cinturón, no querría eso porque hay riesgo de que pierda. ¿Cómo voy a pelear con un tipo que ha perdido? No, ven directo a mí. Pero él no mostró interés, así que lo dejé pasar".