Lollapalooza: Kali Uchis trae su reggaetón y anticipa una faceta más electrónica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantante y compositora Kali Uchis, quien sintetiza en sus canciones vivencias en Colombia y Estados Unidos, se prepara para ser una de las caras jóvenes del festival Lollapalooza que se realizará en el Hipódromo de San Isidro, donde adelantará las canciones recostadas sobre un sonido "más electrónico" el sábado 28 de marzo, día que la grilla también propone shows de The Strokes y Gwen Stefani.



Karly Marina Loaiza nació en Virginia, al sudeste de los Estados Unidos, pero pasó su infancia en Pereira, una ciudad rodeada de montañas y ubicada en la zona cafetera del oeste colombiano.



Su familia decidió dejar Colombia tras un intento de secuestro y mientras Kali cursaba tercer grado de la educación primaria se mudaron a Virginia, donde la compositora residió hasta hace cuatro años. Actualmente tiene 25 años y vive en su casa en Los Ángeles, desde donde atendió la llamada de Télam.



"Ya hice algunas entrevistas pero no estoy cansada, acá son las diez de la mañana", introduce la cantante con un castellano al que le sobra cadencia latina, mientras desayuna en su cama. Ya no diagrama sus días entre Virginia y Pereira, pero viaja asiduamente a Colombia para visitar al resto de su familia.



Ella se mantiene ocupada: recientemente el realizador colombiano Esteban Arango estrenó en el Festival Sundance la película "Blast Beat", que atraviesa la problemática de la inmigración y en la que Kali actúa junto a Diane Guerrero ("Orange is the New Black") y Wilmer Valderrama ("That 70s Show").



"Esta es mi primera experiencia actuando. Me emociona mucho ser parte del mundo cinematográfico y me encantaría dirigir una película. Estoy trabajando en muchos proyectos, relacionados al cine, a las canciones, a la ropa", cuenta con entusiasmo la artista respecto de los objetivos que se plantea en un plazo no muy largo.



En relación con la música, Kali terminó de grabar su nuevo disco pero no dio a conocer la fecha de publicación; sin embargo, recientemente lanzó "Solita", simple bilingüe que amalgama voces ligeras sobre una relación tóxica entre beats de reggaetón y que funciona como carta de presentación de esta nueva etapa.



En este segundo disco, la artista promete profundizar la dirección musical encarnada en su álbum debut "Isolation", de 2018, en el que fusiona R&B, soul, funk, reggaetón y pop y construye sobre elementos de las culturas latina y estadounidense, pero agrega un nuevo sonido.



"Este proyecto es diferente al primero porque va a ser más electrónico. Estoy trabajando con artistas de Latinoamérica y de los Estados Unidos, combinando los dos mundos, mi música no pertenece a un solo género", anticipa la artista.



- Télam: ¿Qué tomás de ambos universos?



- Kali Uchis: Me crié en Estados Unidos pero estuve en Colombia desde niña. Siempre viví en esos universos y fue algo que me impactó como artista en lo musical por las influencias del ballenato y el reggaetón, por las latinas potentes y canciones que hablan del empoderamiento, de los que están pasando un mal rato y de los que quieren sentirse sexy. Pero también tengo mis influencias del RnB y folk. Son dos culturas muy diferentes, desde lo musical, la forma de cantar, lo estético...



- T: ¿Cómo se describe lo latino desde lo estético?



- KU: Todas las culturas son diferentes, pero Colombia es mi inspiración. Los colombianos hablamos muy fuerte y luchamos por nuestros ideales. Es un lugar con magia, colores, con mariposas, más amor. Me inspiran las personas que van en moto con sus bebés, la gente que trabaja en la calle... Se respira mucha naturaleza y arte por las calles.



- T: ¿Cómo una de las artistas latinas que supo hacerse de su espacio en Estados Unidos, ¿qué lugar considerás que ocupa esa música allá?



- KU: La música latina encontró aceptación no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial y eso tiene un efecto positivo para la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es un orgullo de nuestras raíces. Poder escuchar canciones en nuestro idioma y nuestra cultura en los Estados Unidos es algo muy importante porque muchas personas se cambiaron el nombre, trataron de ocultar el origen y evitaron enseñarle el idioma a sus hijos para que no los discriminaran.



- T: ¿Cómo vive una latina reconocida en Estados Unidos la discriminación que resurgió ahora con los inmigrantes?



- KU: Siempre fui muy expresiva con las cosas que tienen que ver con la inmigración porque mi familia llegó a los Estados Unidos para darnos una vida mejor. Todos deberíamos tener la oportunidad de hacer eso. Es necesario ayudar a los que están sufriendo, los que están siendo discriminados, los que están siendo separados de sus padres, pero eso no es algo nuevo, es algo que también ocurría antes de que Trump asumiera como presidente. Me gusta que, por lo menos, se esté hablando de esto ahora.