Lorena, la segunda ganadora de los $5.000 de DIARIO HUARPE: “Lo necesitaba”

Lorena Zunino fue la segunda ganadora de los $5.000 de DIARIO HUARPE tras participar del sorteo que realizó este medio en el marco de sus 15 años. La flamante ganadora es del Barrio Aramburu en Rivadavia. Tiene 4 hijos: Nadia, Brian, Enzo y Rocío.

“Cuando me enteré no lo podía creer. Pensé que me estaban haciendo una broma, intenté varias veces para ordenar la tapas y ponerlas de manera correcta y luego acerté”, contó.

Del concurso se enteró cuando leyó el diario y también vio el programa Yo Te Invito que se emite de lunes a viernes de 17:30 a 18:30 en Canal 5 Telesol.

Zunino aseguró que el dinero le vendrá bien para seguir reparando parte de su casa, por ejemplo, el baño. “Al dinero lo necesitaba porque estoy haciendo algunas remodelaciones y en este tiempo siempre viene bien”, expresó.

De la entrega – que se realizó en la sede del medio en calle Castelli y Libertador – participó el gerente de Operaciones del medio, Adrián Gamba y el guanaco, mascota del diario.

CÓMO PARTICIPAR

Junto a la firma Rapicuotas, se creó una trivia, a la cual se puede acceder en diariohuarpe.com/juego, o haciendo click en alguno de los banners del sitio. Cada participante deberá registrarse previamente para poder jugar.

Una vez cumplido este paso, se desplegará el juego. Sobre una selección de 270 tapas históricas de DIARIO HUARPE, cada participante deberá ordenar 3 de ellas cronológicamente según fueron publicadas en su momento. Sólo contarán con 30 segundos para hacerlo.

Si aciertan el orden de las tapas, automáticamente quedarán seleccionados para el sorteo por los $5.000 del día.

Dicho sorteo se realizará en vivo al día siguiente en el programa YO TE INVITO, que se transmite de lunes a viernes por la señal de Canal 5 Telesol de 17.30 a 18.30 horas.