Los agricultores de Jáchal quieren obras y medidas para proteger el agua del norte sanjuanino

Tras el segundo tractorazo que se realizó este lunes y posterior reunión sin acuerdos con el intendente Miguel Vega, este martes los agricultores jachalleros decidieron cortar la Ruta Nacional 40 en la intersección con Ruta Nacional 150, en la localidad de San Roque. El pedido puntual y concreto: “Queremos que el gobernador nos atienda para dialogar”, dijo a DIARIO HUARPE, Alfredo Rodríguez, productor de membrillo jachallero. “Queremos que sepa que los productores de Jáchal necesitamos obras de infraestructura hídrica, que de manera urgente se activen las perforaciones de agua existentes en nuestro departamento y que se suspendan las concesiones de agua a los proyectos mineros para resguardar la cuenca de nuestro río".

El nutrido grupo de manifestantes discutió con los gendarmes que les pidieron que desarmaran el corte.

El pedido del sector al Gobierno provincial y municipal viene desde hace años, pero desde abril, con los pronósticos hídricos revelados, con mayor intensidad.

"Hemos llegado a este punto porque los gobernantes y sus funcionarios juegan al dime y direte, se pasan la pelotita de unos a otros y nadie se hace cargo. El Gobierno municipal dice que es Hidráulica y desde Hidráulica nos dicen que es responsabilidad del intendente, cuando en realidad todos son del mismo Gobierno”, dijo el productor jachallero y luego agregó: “A nosotros no nos importa sus internas políticas, nosotros queremos que trabajen para mejorar esta problemática, queremos que protejan nuestra agua, queremos que cumplan con sus funciones porque para eso se les paga”.

Puntualmente, los agricultores de Jáchal quieren que se mejore la red de distribución de agua que tiene 100 años y que pierde por todos lados. Quieren que se activen las 10 perforaciones del Estado existentes para inyectar más agua al sistema y que se incorporen para siempre dos artículso más a la Ley de Emergencia Hídrica: uno, relacionado a la no concesión de agua a la minería y el otro, configurar un área de protección en toda la cuenca del río Jáchal.

Por el río del norte el agua ya ni siquiera baja turbia. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

Mirá el video

Una red de distribución ineficiente

Jáchal cuenta con aproximadamente 150 kilómetros de red de distribución secundaria de agua para regadío y 170 kilómetros de red troncal. La primera, en su totalidad, sin impermeabilizar (foto).

Las acequias secundarias no están impermeabilizadas. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

Y la segunda, una parte impermeabilizada, aunque totalmente rota (foto).

Así está el Canal del Norte en Jáchal. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

“Este sistema de distribución tiene 100 años y nunca se le hizo un mantenimiento”, aseguró otro productor. “La red trocal pierde por todos lados”, agregó.

La falta de mantenimiento es evidente. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

Tal como se encuentra hoy la red de distribución, estiman que en su recorrido se pierde más del 50% del agua.

Más de 1000 en picada

El pueblo agrícola de Jáchal contiene a más de 1.000 familias. Según los datos que maneja el sector, desde el 2017, la producción del norte vienen en picada.

de las 15 mil hectáreas cultivables, solo se trabajn un poco más de 3.000. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

"De las 15.000 hectáreas productivas que tenemos en Jáchal, en el 2017 alcanzamos a trabajar 7.000", dijo Rodríguez "Y hoy a gatas llegamos a las 3000 hectáreas sembradas, con el riego de perder el 70% por la falta de agua, por la falta de inversión en infraestructura y apoyo al pequeño agricultor,".

Plantación de membrillo. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

Si el respaldo no llega al sector, están en juego 1 millón de bolsas de cebolla, de 8 a 10 millones de kilo de membrillo, 7.000 cabezas de ganado, 300 hectáreas de avena, tomates y verdeos.

Una de las tantas compuertas que ya cumplió su ciclo de vida. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

"No puede ser que en la cuna de la minería, en la cuna del oro, no tenemos red de riego, no tenemos una buena ruta San Juan-Jáchal, no tenemos gas natural, no tenemos industrias funcionando, no tenemos la planta de faena", dijo el vocero de los agricultores jachalleros. "Entonces ¿de qué Jáchal de avanzada estamos hablando, de qué minería sustentable hablan?” Y luego concluyó: "¿Sabe lo que estamos pensando? Qué a la cabeza de cada jachallero le han puesto un precio".