Los argentinos Ismael Sosa y Leonardo Ramos le dan el triunfo al León en la Liga de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los argentinos Ismael Sosa y Leonardo Ramos anotaron los goles que le permitieron al León imponerse como visitante sobre el Tijuana por 2-1, en un partido válido por la 18va. y última fecha de la fase regular de la Liga de México, que definirá al campeón del torneo Apertura con una liguilla entre los ocho mejores clasificados.



Sosa, ex Independiente y Argentinos Juniors, y Ramos, ex Nueva Chicago, El Porvenir y Atlanta, le dieron los goles de la victoria al León, mientras que para Tijuana descontó el brasileño Camilo Sanvezzo, según consignó la agencia EFE.



El León quedó segundo en la tabla de posiciones con 33 puntos, tres menos que el líder Santos Laguna (36), mientras que Tijuana, que sufrió la expulsión del argentino Leonel Miranda (ex Independiente y Defensa y Justicia), quedó con 24 unidades en el noveno puesto y eliminado de la liguilla que consagrará al nuevo campeón.



Un par de horas antes el Puebla del entrenador peruano Juan Reinoso protagonizó una de las sorpresas del campeonato al golear por 3-0 al Necaxa, al que bajó del segundo lugar.



En el otro partido que dio inicio anoche a la fecha, Puebla (17) goleó como local al Necaxa (31) por 3-0, con dos goles del uruguayo Cristian Tabó (ex Nacional de Montevideo) y otro del canadiense Lucas Cavallini.



Esta tarde continuará la fecha con los partidos Querétaro-Morelia; Cruz Azul-San Luis; Pachuca-Pumas UNAM y Guadalajara-Veracruz.



Mañana completarán Toluca-Santos Laguna y Juárez FC-Tigres.