Los bajaron del avión y no saben cómo volver: el drama de un matrimonio sanjuanino en Dominicana

José Luis Ochoa y Trinidad Nebro son sanjuaninos y están desesperados. El matrimonio llegó a República Dominicana el 11 de marzo para tomarse unas vacaciones y el 20 tenía pasaje de vuelta, pero el vuelo que debían tomar fue cancelado y quedaron en la calle. Como pasa en el mundo entero, la pandemia del coronavirus dejó todo patas para arriba. No saben cómo ni cuándo podrán volver, el Gobierno de Danilo Medina decretó toque de queda y los obligaron a dejar al aeropuerto y buscar un lugar dónde quedarse. La única esperanza: Aerolíneas Argentinas.

“Nos bajaron del vuelo que habíamos pagado, buscamos combinaciones prácticamente por todo el mundo, no nos quieren vender ningún boleto”, le contó José Luis a DIARIO HUARPE este domingo, mientras junto a su esposa y cientos de argentinos dejaban las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Los Ochoa son parte de los 600 argentinos que continúan varados en el país caribeño y los invade la incertidumbre. “No tenemos miedo, pero estamos angustiados porque no sabemos qué hacer para volver y la estamos pasando mal”, aseguró José Luis.

Las peripecias comenzaron el viernes, cuando desde la compañía aérea COPA les dijeron que no iban a poder viajar. Según José Luis, “subimos al avión y minutos antes de despegar nos informaron que no íbamos a salir porque Argentina no dejaba entrar el avión”.

Entre ese día y este domingo, los argentinos descansaron como pudieron en el aeropuerto mientras buscaban alternativas para regresar. Para los Ochoa, la comida fue un problema extra. José Luis es celíaco y no encontraron nada para que se alimente y se tuvo que conformar con galletitas de arroz. "Ahora tengo que buscar algo más nutritivo para comprar o cocinar si encontramos donde estar”.

José Luis y Trinidad salieron del aeropuerto en la tarde del domingo, les dijeron que deben buscar un hotel o alquilar un departamento porque hay toque de queda y no pueden estar en la calle ni en la terminal aérea. Pero la mayoría de los hoteles dejaron de recibir personas y no les resulta fácil encontrar otra cosa, “porque nos somos de acá y no conocemos”.

La medida extraordinaria dictada por el presidente dominicano para evitar más contagios de coronavirus (hasta ahora, el país tiene 202 casos postivos y 3 muertos) y para los extranjeros se hace más difícil todo. El toque de queda es nocturno y prohíbe la circulación y permanencia en lugares públicos entre las 20 y las 6, entre ellos los aeropuertos.

Cuando les cancelaron el vuelo, muchos de los varados llamaron a la Embajada Argentina y según el hombre, “los funcionarios de borraron, se portaron pésimo con nosotros”. “Nos dijeron que están sobrepasados y no nos volvieron a atender el teléfono, esperábamos que viniera alguien a ayudarnos, a darnos información, pero nada, no vino ni la embajadora ni nadie”, agregó.

La única esperanza que aparece en el horizonte es la compañía de bandera argentina. José Luis contó que “nos tenemos que anotar en Cancillería para un avión de Aerolíneas, nos han dicho que tenemos que pagar u$s700 por cada uno”. Pero el matrimonio no tiene seguridad de que va a tener lugar, porque la aeronave no tiene capacidad para los 600 que esperan ser repatriados.

“Nosotros, al menos, tenemos algo de plata para aguantar unos días más”, dijo José Luis. Con preocupación, contó antes de despedirse de este diario, que “hay gente que no tiene para quedarse, vamos a ver cómo hacemos para ayudarnos entre nosotros”.

Dato

El vuelo en el que debían venir los Ochoa también había ciudadanos de Brasil y Uruguay, que ya fueron repatriados por sus países.