Los “bicipolicías”, la nueva apuesta para mejorar la seguridad del Gran San Juan

Con la clara intención de mejorar la seguridad en el Gran San Juan, este martes se hará la presentación de un nuevo cuerpo especial de vigilancia, los “bicipolicías”. La unidad operativa contará con 50 efectivos y sumará así presencia al Comando Urbano, tal cual adelantó el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga. Además de trabajar en la prevención de delitos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, su accionar también estará vinculado al cuidado de la sociedad en tiempos de pandemia.

El acto de presentación de la Unidad Bicipolicías servirá también para mostrar el análisis final del Operativo Verano que, según comentó Munisaga, fue “exitoso”.

“Vamos a poner en funciones el Comando de Bicipolicías que se sumarán así al Comando Urbano de la Policía de San Juan”, dijo Munisaga. Al mismo tiempo aseguró que su puesta en marcha servirá para “recorrer diferentes ejidos de la ciudad y trabajar en prevención y seguridad controlando el cumplimiento de normas básicas de convivencia, pero también impidiendo aglutinamiento de personas, el uso del tapaboca y la adecuada permanencia de la población en lugares públicos, esto en el marco de la pandemia”.

El secretario de Seguridad contó que el nuevo cuerpo de vigilancia contará con 50 efectivos y que la sede estará en Paula Albarracín de Sarmiento antes de Libertador, al lado de Comisaría 4ta. Además de estar en el centro de la ciudad, los bicipolicías estarán en Rawson y Chimbas.

Operativo Verano

Carlos Munisaga, secretario de Seguridad de San Juan, hizo referencia al Operativo Verano que acaba de terminar y no dudó en decir que “fue todo un éxito”. A la hora de explicar los motivos no dudó en decir que “con los más de 100 días de operativo la evaluación que hacemos es positiva, ya que con la presencia de los policías en los lugares turísticos no hemos lamentado accidentes trágicos en esos circuitos y no hemos visto ningún acontecimiento grave. Incluso la posibilidad de contar con guías de montaña permitió que no tengamos problemas con personas extraviadas. También la presencia policía previno distintas acciones delictuales y las acciones de seguridad han sido buenas y sin dudas que el operativo fue un éxito”.