Los bonos en dólares bajaron más de un 6% y la Bolsa porteña cayó 0,91%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los bonos en dólares bajaron hoy más de 6% en otra jornada negativa para los títulos públicos, luego de que la provincia de Buenos Aires anunciara la postergación al 1 de mayo del pago de capital correspondiente al título PB21 en dólares que vence el 26 de enero próximo, mientras que la Bolsa porteña cayó 0,91%, arrastrada por la mala performance de los papeles de empresas energéticas y financieras.



A primera hora de la mañana, la provincia de Buenos Aires anunció su intención de acordar con los tenedores una postergación en la fecha de pago de capital que vence el 26 de enero, por un monto de US$ 249.975.000.



En base a las especificaciones del título, emitido en 2011 bajo ley extranjera, la propuesta debe contar con el aval de al menos el 75% de los tenedores.



En horas de la tarde, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, recalcaron que “la idea es seguir pagando los vencimientos de interés y el periodo de consulta es sobre el capital del bono que vence el 26 de enero”.



Esta decisión de pagar los vencimientos de interés de parte del gobierno bonaerense fue transmitida formalmente a través de una nota enviada a la Bolsa de Comercio, en la que comunicaron que el 21 de enero pondrán a disposición de los tenedores de títulos emitidos en euros con vencimiento en 2021 que se depositarán los montos correspondientes al pago del tercer servicio de renta de los mismos.



Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, resaltó que el anuncio de Kicillof sobre la postergación del pago del bono BP21 "es un test para el mercado de deuda argentino", ya que al gobierno nacional también se le viene encima un proceso de renegociación con acreedores que es difícil de seguir posponiendo.



"Este escenario repercutió en caídas en todo el resto de los bonos argentinos. Suena ridícula la posibilidad de que se llegue a entrar en default por un monto tan bajo como US$ 250 millones de dólares y es lo que estaría ocurriendo a menos de que se llegue a un acuerdo con acreedores antes del 22 de enero. Se la están jugando a todo o nada. Evidentemente se vienen momentos difíciles para la deuda argentina", sostuvo el especialista.



Por su parte, el analista Joaquín Candia, de Rava Bursátil, señaló que la baja en los títulos públicos puede deberse a una toma de ganancias o bien a la mala recepción de los acreedores a las declaraciones del gobierno nacional en la que comunicaron de la decisión de no asistir a la provincia de Buenos Aires.



"Esto le marca la cancha a las demás provincias endeudadas y además da señales a los inversores de que no todo es tan color de rosa como lo que se expresaba en los precios de los bonos días atrás", recalcó Candia.



Bajo contexto, el segmento de renta fija -al igual que la víspera- volvió hoy a recortar parte de la ganancia generada la semana pasada.



Los bonos en dólares arrancaron la jornada muy ofrecidos y a pesar de que recuperaron algo de terreno en el transcurso final de la rueda, terminaron cerrando dispares con bajas de entre 30 y 60 centavos de dólar en promedio para toda la curva emitida bajo ley extrajera, mientras que los ley local quedaron más ofrecidos con bajas en torno a 1,3 dólares, comentaron en el Grupo SBS.



Con igual tendencia, los bonos en pesos volvieron a mostrarse ofrecidos durante todo el día y cerraron con bajas de entre 2% y 5% en promedio.



En el segmento de renta variable, en panel líder de la Bolsa porteña, Aluar ganó 8,28%; Ternium subió 5,63%; Telecom Argentina, +2,79%; Holcim, +0,42%; y Sociedad Comercial del Plata avanzó 0,40%.



En sentido contrario, Cresud perdió 4,43%; Transportadora de Gas del Sur cayó 4,39%; Transener, -4,21%; Central Puerto, -3,85%; y Grupo Financiero Valores cedió 3,77%.



En tanto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de bajas lideradas por Mercado libre (-5,7%); Cresud (-5,3%); Central Puerto (-3,5%); Banco Francés (-3,3%); e Irsa (-2,8%); mientras que las subas fueron encabezadas por Telecom Argentina (+4,1%); IRSA Propiedades Comerciales (+2,0%); Loma Negra (+2,0%); y Ternium (+0,4%).