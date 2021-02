Los choferes de colectivos salieron a criticar la implementación de la Red Tulum

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) presentó ante el Ministerio de Gobierno un escrito en el que plantea una serie de críticas contra la forma en la que se pensó e implementará el nuevo sistema de transporte Red Tulum.

En la presentación de dos páginas que esta fechada en el día de ayer, los trabajadores comienzan reconociendo que era necesario modificar el sistema de transporte en San Juan, igualmente agregan que se sienten preocupados ante el "inminente inicio de la Red Tulum".

En el escrito que cuenta con la firma de Héctor Maldonado, secretario general de la UTA, aseguran que el primer tema que genera inquietud en el sector es que parte de los choferes deberán cambiar de empresa de transporte.

Si bien el gremialista recordó que los trabajadores firmaron un convenio con el sector empresario para garantizar que trabajadores que deban cambiar de empresa lo hagan con iguales condiciones de trabajo y de salario, los traspasos en cuestión aún no se han concretado.

Ante esta situación el gremio sostiene que se deberían haber concretado ya los cambios y que los para dar tiempo a que los trabajadores se adecuen a la nueva empresa.

Otro punto que destaca al UTA es que aseguran que los choferes aún no conocen en profundidad el nuevo recorrido que deberán cumplir a partir del 22 de febrero, fecha anunciada para comenzar con el nuevo sistema.

Los trabajadores también destacaron que se han enterado que al momento de implementar el sistema aún no estarán finalizadas las obras en las Terminales de Transferencia y aseguraron que esto causará que las empresas de transporte desconozcan la ubicación de las "puntas de línea", o sea al lugar en el que terminan los recorridos, por lo que tampoco saben si en estos paraderos contarán o no con instalaciones sanitarias y de descanso que puedan utilizar los conductores.

Antes de terminar el gremio destaca la importancia de que se vacune contra el coronavirus al personal sanitario, de seguridad y de educación, pero destacaron que ellos creen que es necesario que se vacune a los trabajadores del transporte ya que aseguran que "una vez más se los dejó en el olvido".

Después de todas estas apreciaciones desde la UTA concluyeron en que no están de acuerdo con la implementación de la Red Tulum: "Consideramos que en la medida en que no se encuentren garantizados los derechos básicos y esenciales de los trabajadores de la actividad, dando respuesta a cada una de las inquietudes aquí expuestas no podrá darse inicio al nuevo servicio y no permitiremos que un nuevo sistema de transporte público de pasajeros se lleve a cabo en claro desmedro de los derechos básicos de nuestros representados".

Maldonado confirmó que ya presentaron este escrito y reiteró que el gremio necesita una respuesta urgente por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno. "Esperamos que en estos días nos convoquen para dialogar", concluyó el dirigente.