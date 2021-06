Los cines sanjuaninos piden abrir en el mismo horario que los lugares gastronómicos

Las salas de cine estuvieron casi un año inhabilitadas para funcionar, desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 4 del mismo mes, pero de 2021. Hubo salas que semanas o incluso más de un mes después recién abrieron sus puertas por primera vez, pero esto duró hasta recrudecimiento de la segunda ola.

En la actualidad pueden abrir hasta las 20, tienen que respetar un fuerte protocolo que incluye el uso de cubrebocas y hasta burbujas mínimas. Esta franja no les conviene, aseguran, y por eso pidieron equipararse al horario del sector gastronómico, que puede atender hasta las 23 y cierra a las 00.

Con todo esto, aseguran, la economía de las salas está al límite y el funcionamiento va cada vez más cuesta arriba. Alejandro Escobar, a cargo de Play Cinema, explicó que "abrimos a las 15, porque antes nadie puede ir, y tenemos solo 5 horas de funcionamiento, con eso tenemos que sostener una estructura que le da trabajo a 16 personas".

En ese tiempo, según la duración de la película, pueden dar dos funciones, como mucho tres. Cada una de ellas tiene un número de personas limitado que puede entrar y por lo tanto las ganancias están reducidas casi al mínimo.

Para peor, las ventas no son tan altas como podrían. El empresario explicó que históricamente el horario con más visitantes a las salas es el nocturno, "después de que la gente sale del trabajo", detalló. Los cierres de fin de semana han conspirado también en contra de ellos, debido a que es en esos días cuando más sanjuaninos pueden aprovechar las funciones antes de las 20.

Para Escobar, cambiar el horario sería beneficioso para el sector pero a su vez no generaría mayores riesgos de contagio. "Dentro de las salas las burbujas son mínimas y las personas no interactúan entre sí, como en el caso de un bar o restaurant, si no que ven la película con barbijos puestos", argumentó el empresario.