Los cocaleros del Chapare terminan su "resistencia pacífica" en Bolivia el 22 de enero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba y uno de los posibles sucesores Evo Morales, Andrónico Rodríguez, anunció que el 22 de enero, cuando termine el mandato constitucional del exiliado ex mandatario, pondrá fin a la "resistencia pacífica" que mantienen contra la presidenta de facto, Jeanine Áñez.



"En este momento no estamos con las manos para abajo, sino que estamos en un momento de resistencia pacífica contra el fascismo. El 22 de enero, fecha límite, termina de acuerdo a nuestra Constitución, la gestión de gobierno de cinco años", aseguró anoche Rodríguez, según ha recogido Radio Kawsachun Coca.



A partir de esa fecha, agregó, "se tomarán algunas medidas", que no detalló, según la agencia de noticias DPA.



Desde Buenos Aires, donde tramita su refugio, Morales sostiene que el gobierno de facto de Áñez debería concluir el mismo día que termina su mandato constitucional, ya que la presidenta interina del Senado se proclamó como mandataria interina en una sesión sin quorum, tras su renuncia y denuncia de golpe de Estado.



Aunque Rodríguez no quiso adelantar qué medidas tomará a partir del 22 de enero, adelantó que "con seguridad, a partir del 11 de enero, después de la reunión del Pacto de Unidad a nivel nacional" van "a dar el rumbo o el camino a seguir a nivel nacional".



El Pacto de Unidad es un espacio que une a diferentes confederaciones de sindicatos y movimientos sociales e indígenas de todo el país, y uno de los objetivos del encuentro es llegar a un consenso sobre un posible candidato y una posible estrategia de resistencia de cara a la cumbre del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que dirige Morales, que se realizará en Buenos Aires ocho días después.



En esa cumbre partidaria, el MAS elegirá a la dupla que disputará las elecciones que el gobierno de facto y el nuevo Tribunal Supremo Electoral el próximo 3 de mayo y que deberían reemplazar a los comicios anulados de septiembre pasado, cuando Morales celebró una victoria en primera vuelta, pero la oposición y la OEA denunciaron fraude.