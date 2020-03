Los cuatro sanjuaninos en la misma zona para ir en busca del ascenso

El Consejo Federal del fútbol argentino dio a conocer las zonas y el fixture de la Segunda Ronda del Torneo Regional 2020. Recordemos que el torneo no se para, es decir que continuará el fin de semana a excepción de Litoral Norte que tiene más equipos y definirá este domingo todos sus clasificados. Cabe la aclaración de que la primera fecha de la segunda fase, la jugarán el dia domingo 22, para poder ir a la par del resto de las regiones.

Además, ya no regirá el horario de verano, con lo cual, a partir de esta fase, se podrán programar partidos antes de las 17 hs. La segunda parte de este torneo, que entrega 4 ascensos al Federal A.

La Región Cuyo está integrada por los doce (12) clubes provenientes de la Primera Ronda. Se conformarán tres (3) zonas de cuatro equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona y el mejor equipo ubicado en segundo lugar de todas las zonas (Total: 4 equipos).

ZONA 1

LIGAS CLUBES

MENDOZA FUNDACIÓN AMIGOS

MENDOZA SAN MARTÍN

SAN RAFAEL QUIROGA

G.ALVEAR BOWEN



1ra. fecha - 15/03/2020 4ta. fecha - 05/04/2020

QUIROGA vs. BOWEN BOWEN vs. QUIROGA

F.AMIGOS vs. SAN MARTIN SAN MARTIN vs. F.AMIGOS



2da. fecha - 22/03/2020 5ta. fecha - 12/04/2020

SAN MARTIN vs. QUIROGA QUIROGA vs. SAN MARTÍN

BOWEN vs. F.AMIGOS F.AMIGOS vs. BOWEN



3ra. fecha - 29/03/2020 6ta. fecha - 19/04/2020

QUIROGA vs. F.AMIGOS F.AMIGOS vs. QUIROGA

SAN MARTIN vs. BOWEN BOWEN vs. SAN MARTIN



ZONA 2

LIGAS CLUBES

SAN JUAN TRINIDAD

SAN JUAN ALIANZA

M.AGUA DEF. BOCA

CAUCETE PEÑAFLOR





1ra. fecha - 15/03/2020 4ta. fecha - 05/04/2020

TRINIDAD vs. ALIANZA ALIANZA vs. TRINIDAD

DEF. BOCA vs. PEÑAFLOR PEÑAFLOR vs. DEF. BOCA



2da. fecha - 22/03/2020 5ta. fecha - 12/04/2020

PEÑAFLOR vs. TRINIDAD TRINIDAD vs. PEÑAFLOR

ALIANZA vs. DEF. BOCA DEF. BOCA vs. ALIANZA



3ra. fecha - 29/03/2020 6ta. fecha - 19/04/2020

TRINIDAD vs. DEF. BOCA DEF. BOCA vs. TRINIDAD

PEÑAFLOR vs. ALIANZA ALIANZA vs. PEÑAFLOR



ZONA 3

LIGAS CLUBES

VILLA MERCEDES JORGE NEWBERY

VILLA MERCEDES ALIANZA FUTBOLÍSTICA

SAN LUIS DEFENSORES P.F.

SAN LUIS SP.VILLA DE LA QUEBRADA



1ra. fecha - 15/03/2020 4ta. fecha - 05/04/2020

J.NEWBERY vs. ALIANZA F. ALIANZA F. vs. J.NEWBERY

V.QUEBRADA vs. DEF.P.FUNES DEF.P.FUNES vs. V.QUEBRADA



2da. fecha - 22/03/2020 5ta. fecha - 12/04/2020

DEF.P.FUNES vs. J.NEWBERY J.NEWBERY vs. DEF.P.FUNES

ALIANZA F. vs. V.QUEBRADA V.QUEBRADA vs. ALIANZA F.



3ra. fecha - 29/03/2020 6ta. fecha - 19/04/2020

J.NEWBERY vs. V.QUEBRADA V.QUEBRADA vs. J.NEWBERY

DEF.P.FUNES vs. ALIANZA F. ALIANZA F. vs. DEF.P.FUNES