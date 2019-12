Los Decoradores reeditan una vieja tradición ricotera en Palermo

Los Decoradores, la banda integrada por ex integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, reeditará la vieja tradición ricotera de actuar un 28 de diciembre, fecha conocida popularmente como “Día de los Inocentes”, cuando se presente en la medianoche del viernes 27, en un local del barrio porteño de Palermo.



El show del grupo encabezado por el saxofonista Sergio Dawi, el bajista Semilla Bucciarelli, el baterista Walter Sidotti y el guitarrista Tito Fargo está anunciado para las 23.59 de ese día, por lo que su desarrollo ocurrirá en la fecha ligada al imaginario popular ricotero.



Ocurre que era costumbre en la década del '80, cuando la banda se movía en el ambiente under, que brindara algún show en el “Día de los inocentes”, una práctica que finalmente discontinuó cuando alcanzó la masividad.



Los Decoradores eligió seguir con esta tradición al preparar una fecha para ese día en Groove, ubicado en la Avenida Santa Fe 4389, de esta ciudad.



Este grupo logra desde hace más de dos años reunir a los seguidores de Los Redondos en conciertos en donde interpreta el repertorio de la banda que encabezaban Carlos “El Indio” Solari y Skay Beilinson, los dos grandes ausentes en esta convocatoria.



Como invitados habituales de Los Decoradores también suelen aparecer algunos ex miembros de la banda, como Willy Crook y el Piojo Ábalos.