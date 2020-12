Los empleados de la UNSJ recibirán un bono por su trabajo durante la pandemia

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó este jueves, en una sesión virtual, el pago de un monto extra para todos los trabajadores docentes y no docentes por su labor en tiempos de pandemia.

En contacto con DIARIO HUARPE, Jaime Barcelona, titular del gremio Adicus, explicó que el monto del plus será diferente dependiendo de la dedicación de cada trabajador.

Así, las personas que tengan dedicación exclusiva cobrarían unos $5.000, según los cálculos preliminares que realizó Barcelona. En tanto que los trabajadores que tienen dedicación simple cobrarían alrededor de $1.500.

Igualmente el dirigente aclaró que este monto quedará definitivamente establecido después de una reunión paritaria en la que se acordará el importe de este plus en base a las posibilidades económicas de la UNSJ.

Además, se debe definir la forma en la que se pagará el plus, ya que se desconoce si será por una planilla complementaria o si es posible que ingrese con el pago del aguinaldo.

Antes de terminar, Barcelona explicó que este monto extra no tiene nada que ver con un plus que ellos ya han solicitado a nivel nacional. En este caso serán las autoridades nacionales las que determinen si va a haber o no un pago extra para fin de año.

Convenio con el SEP

En la misma reunión, los consejeros aprobaron al anulación del convenio que se había firmado con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Esta medida se adoptó tras un dictamen de la Dirección de Asuntos Legales de la universidad que sugirió que se determinara la rescisión de este convenio que había sido firmado con este sindicato que agrupa a trabajadores de la esfera del Estado provincial.

La anulación del convenio que se firmara con el SEP llega después de que cuatro gremios docentes presentaran un reclamo para que se dejara sin efecto el acuerdo que suscribió el rector Oscar Nasisi.

El acuerdo que quedó sin efecto permitía que el SEP tuviera derecho de representación, pudiera afiliar trabajadores de la UNSJ y defender los derechos laborales de los empleados. Finalmente, esto quedó totalmente descartado tras la anulación aprobada en el Consejo Superior.

Elecciones en la UNSJ

En la misma reunión se debatió el pedido de uno de los candidatos para nuevo rector. Se trata de Jorge Cocinero, quien había solicitado que se reanudara el calendario electoral universitario para propiciar la convocatoria de elecciones para nuevo rector.

Luego de escuchar las opiniones de los diferentes sectores las autoridades resolvieron enviar el expediente presentado por Cocinero a la Junta Electoral ya que entendieron que ese es el ámbito en el que se debe tomar una decisión al respecto.