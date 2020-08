Los equipos sanjuaninos esperan novedades sobre el Federal A

"Por ahora sólo nos centramos en el retorno a los entrenamientos" es la respuesta que esgrimen desde el Consejo Federal y el mensaje que llega hacia los clubes. A sabiendas que la situación sanitaria en nuestro país todavía no se encuentra en óptimo estado como para volver a jugar o planificar la disputa del Torneos Reducidos que definan los ascensos, la fecha del 7 de Septiembre para los testeos previos y posterior inicio de las prácticas es el objetivo más cercano del cual, si así lo deciden, podrán volver los 30 equipos aunque, como detallaremos más abajo, quizás no todos lo hagan.

Dada la gran incertidumbre que existe por estas horas debido al aumento de casos de COVID en todo el territorio nacional más el número de futbolistas contagiados, la página del Ascenso del Interior, pudo tomar contacto con referentes dirigenciales de AFA y del Consejo Federal quienes comentaron la decisión del Comité Ejecutivo de, por ahora, no comenzar a evaluar formatos de definición de los ascensos. Se esperará que el número de casos diario descienda para comenzar a proyectar una resolución ya que no sólo se necesita conocer el plano "deportivo" sino también muchas cuestiones de logística (viajes, hospedajes, etc.). Por último y a modo de cierre, recalcaron que "no hay nada hablado ni menos decidido porque si la situación actual se llega a extender en el tiempo, existe la posibilidad que el torneo no se juegue aunque esa no sea la intención primera".

¿Cómo se encuentran las ciudades/provincias de los clubes?

ZONA A o NORTE: Exceptuando Santiago del Estero que en las últimas horas por decisión en conjunto del Gobierno Nacional y Provincial volvió a endurecer su cuarentena en la capital, La Banda y otras localidades más, el resto (Las Parejas, Salta, Pronunciamiento, Pergamino, Ramallo) tienen habilitados, a grandes rasgos, los entrenamientos individuales -en algunas también en grupos reducidos al aire libre por fuera de las instituciones-, las salidas recreativas y práctica de deportes también de manera unipersonal respetando los protocolos elaborados por cada ente sanitario.

Caso especial es el de Chaco, una de las provincias más afectadas. Hace unas semanas, inició un plan de salida para la cuarentena estricta donde habilitó las actividades físicas y salidas recreativas de forma individual. Con el correr de los días, comenzarán las reuniones con las instituciones para dar inicio con los deportes grupales a partir de Septiembre.

ZONA B o SUR: San Juan y San Luis es la provincia con mayores autorizaciones ya que permite las actividades deportivas, como el fútbol, de manera grupal y por otra parte tenemos a Puerto Madyrn en la cual se habían habilitado los gimnasios o entrenamientos individuales pero hoy no están en funcionamiento. Se espera que sean autorizados proximamente.

Por el lado de Bahia Blanca, General Cerri y Mendoza coinciden en la habilitación de los deportes individuales al aire libre, gimnasios y prácticas grupales (en el caso de Bahía máximo 4 personas y guiadas por un profesor, en Mendoza máximo 10)

El caso especial se da en General Pico que luego de casi 20 días en fase 1, hace una semana retornaron las actividades fisicas, recreativas y deportivas individuales o en grupos reducidos respetando protocolos.

El formato de la definción de los ascensos

La única certeza es que, de poder jugarse, será mediante los Torneos Reducidos como ya comunicó AFA en sus respectivos boletines. ¿A qué se refiere con éstos términos? competencias cortas en tiempo y formato. Ésta aclaración nos permite descartar prácticamente la posibilidad que se disputen las fechas restantes del torneo más el hexagonal ya que no se contaría con el tiempo calendario necesario y además, iría en contra de la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo de AFA.

¿Qué manera "reducida" se podría utilizar? Ante todo es necesario aclarar que la decisión recaerá sobre la mesa dirigencial de la categoría (todos los clubes) en concordancia con el Consejo Federal. Hoy por hoy, existe entre los dirigentes dos ideas con más "peso":

Pasar directamente al hexagonal final con los clasificados hasta el momento en cada zona utilizando la tabla general de puntos (sólo partidos de ida -5 fechas, los tres primeros de c/zona juegan 3 partidos de local y 2 de visitante-)

Realizar un octogonal aumentando la cantidad de participantes bajo el mismo criterio -tabla general de puntos- y la misma modalidad de juego (solo ida, 7 fechas, tres primeros c/zona juegan 4 partidos de local y 3 de visitante)

Parece lógico que los hexagonales corriesen con cierta ventaja porque, teniendo en cuenta lo apretado del calendario y sabiendo que si se puede retornar a lo entrenamientos el 7/9 se necesitan entre 45 o 60 de preparación física, dejaría una ventana de tiempo para disputar el minitorneo entre fines de Octubre/principios de Noviembre y hasta Diciembre donde tampoco podría extenderse demasiado la competencia porque los clubes luego deberán rearmarse para la temporada 2021 que comenzaría entre el primer y segundo mes del año. Por supuesto, esto puede variar en función a lo mencionado anteriormente (tiempo disponible, situación sanitaria, etc.) o con la aparición de otro "bosquejo sorpresa" (llegado un caso extremo) como puede ser lo deslizado por algunos dirigentes donde señalaban la posibilidad de llevar la definición a una sede neutral.

Bajo estos posibles escenarios de posible competencia, comienzan otros interrogantes que intentaremos responder a continuación:

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos que pueden ingresar al Torneo Reducido si no pudieron disputarse en su totalidad los partidos entre sí? Al haber clubes que jugaron menos partidos que otros ¿se va a tomar la tabla general de puntos o se utilizará promedios?

Aquí se plantea una gran disyuntiva desde lo reglamentario que sólo puede ser solucionada por el Consejo Federal amparado en el artículo 83 del Reglamento del Torneo Federal A. La finalización abrupta de la etapa clasificatoria no tiene específicada dentro del reglamento una forma de resolución o modo de proceder por lo que, ante una "situación no prevista", será el CF quien deba decidir sobre la forma de "desempatar" ante ambos planteamientos. Por supuesto y al igual que sucede en las diferentes reuniones, la decisión también será compartida por la mesa de dirigentes.

¿Qué pasa con los clubes que se encuentren del, como máximo, octavo lugar hacia abajo en la tabla de posiciones? ¿Deben volver a entrenar por más que no jueguen? ¿Y los que tengan Copa Argentina?

Según el boletín oficial de AFA, para volver a los entrenamientos están autorizados todos los clubes. Si la decisión sobre el formato de definición del torneo se extiende más allá de la fecha señalada para los testeos, todos deberían iniciarlos. Si la definición llega antes del 7/9 y alguna institución que no deba intervenir en los reducidos decide comenzar de igual manera, tendrá a disposición los test de realización obligatoria (40 por club) para poder hacerlo.

En principio y de no haber ninguna "sorpresa", los clubes que no participen de las definiciones en los Torneos Reducidos recién verían acción oficial a principios del próximo año con el comienzo de la temporada 2021 que se jugaría de manera anual (febrero-diciembre).

Sobre la Copa Argentina sigue siendo una incógnita. Si bien la intención de la organización es poder disputar las etapas iniciales durante este año en las fechas FIFA de octubre y noviembre, todo está atado a la situación sanitaria. Aquí se da una situación bastante incomoda porque 5 equipos (Cipolletti, Camioneros, Sportivo Peñarol, Boca Unidos y Sportivo Belgrano) no estarían clasificandosé para pelear por los ascensos -según las ideas contadas antes- por lo que, de tener que jugar su encuentro por la competencia nacional, deberían volver a los entrenamientos y hacerse de jugadores para afrontar solamente ese o esos partidos durante este semestre.

Consultados por la web, desde el Consejo Federal certificaron esta posibilidad, pero como existen varios clubes alrededor de todo el ascenso en una situación similar, desde AFA tomarán una decisión pronto en conjunto con la organización de la competencia.

TESTEOS: TIPO, PROVISIÓN Y PROCEDIMIENTO:

En el protocolo oficializado por la Asociación del Fútbol Argentino, aprobado por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, consta que los controles obligatorios para volver a la actividad serán los conocidos como "test rápidos COVID 19 (test serológicos)". Sobre este ítem y dentro de las mismas directrices, queda aclarado que la provisión de los mismos están garantizados por AFA a razón de 40 kits a cada club.

Cada institución mediante nota firmada por sus autoridades, comunicará al Consejo Federal y AFA, la designación de un médico responsable de realizar los testeos a sus jugadores, indicando su matrícula habilitante. El facultativo deberá completar un Formulario de Testeo para cada futbolista. Una vez realizados todos los testeos al plantel, previo al inicio de los entrenamientos, la totalidad de los mismos deberán ser enviados vía correo electrónico a la Gerencia de AFA. Los jugadores cuyos test no se hayan realizado no se encuentran autorizados para reiniciar la práctica deportiva ni asistir a los lugares de entrenamiento.

