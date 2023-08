Los equipos sanjuaninos juegan en casa por la segunda fecha del Torneo Provincial de Rugby

Comienza la segunda función del Provincial, certamen que organiza la Unión de Rugby de Cuyo y en el que juegan tres equipos sanjuaninos como invitados. Los tres tuvieron buenas performances en sus debuts y buscan en esta jornada meterse en la pelea para clasificar a los cuartos de final por la Copa Oro.

El primero que saltará a la cancha será el San Juan RC. Los Piuquenes recibirán a Rivadavia RC de Mendoza, último campeón de la Copa Bronce. El cotejo iniciará a las 14 horas con el referato de Sofía Vildozo en la cancha Guiguí Federico en el predio que el equipo de Santa Lucía oficia de local. Los sanjuaninos son los favoritos para quedarse con el match ante un rival que viene desde la tercera división del Regional Oeste.

Publicidad



A las 16 horas será el turno de los Patos. Universidad mide fuerzas ante el Mendoza RC bajo la mirada del colegiado Federico "Chivato" González. Ambos vienen de triunfar, por lo que se espera un encuentro parejo.

El domingo cierra la jornada el Cacique en su reducto. Huazihul enfrentará a Belgrano de San Rafael a las 14.30 horas con referato de Tomás Arce. Los dos tuvieron ajustadas derrotas por lo que buscan adjudicarse el primer triunfo en el certamen.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los otros duelos se van a disputar en la vecina provincia el sábado 26 de agosto. A las 14 horas, Peumayén visitará a San Jorge de San Rafael. Dos horas más tarde jugarán Marista vs. CPBM, Universitario vs. Los Tordos, Tacurú RH vs. Banco y Liceo vs. Teqüe.