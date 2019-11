Los futuros de soja en Chicago cerraron con subas

La soja cerró con subas en el mercado de Chicago, luego de dos sesiones de caídas, debido a mayores cifras de exportación que las esperadas, mientras que el trigo y el maíz continuaron a la baja.



El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 1,09% (US$ 3,67) hasta US$ 339,88 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,97% (US$ 3,31) para concluir la jornada a US$ 344,10 la tonelada.



Luego de dos sesiones de caídas, los futuros de soja en Chicago cerraron con subas por ventas de exportación publicadas hoy mayores a las esperadas y por un optimismo renovado en torno a la posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.



El Ministerio de Comercio chino informó que su país y los Estados Unidos acordaron dejar sin efecto en fases los aranceles impuestos mutuamente durante su guerra comercial.



Por su parte el USDA informó que 1,8 millones de toneladas fueron vendidas al exterior durante la semana pasada, por encima de las expectativas de los operadores, ventas que incluyeron 956.300 toneladas a China.



La harina acompañó la suba del poroto con un alza a enero del 2,15% (US$ 7,16) hasta US$ 339,28 la tonelada, mientras que el aceite cayó a diciembre 1% (US$ 7,05) para ubicarse en US$ 692,90 la tonelada.



Por su parte, el maíz con entrega a diciembre se retrajo 0,92% (US$ 1,38) y se ubicó en US$ 147,73 la tonelada, en su sexta sesión consecutiva a la baja debido a la débil demanda de exportación del cereal estadounidense y al posicionamiento de los inversores antes del informe mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.



Por último, el trigo a diciembre cayó 0,82% (US$ 1,56) y cerró la jornada a US$ 188,31 la tonelada, por los posicionamientos de los operadores en la previa al informe del USDA, y por el contagio de las bajas en el mercado de maíz.