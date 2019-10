Los granos cerraron con bajas en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM

Los granos cerraron con bajas en el mercado de Chicago, presionados por exportaciones de soja y maíz por debajo de lo esperado por el mercado, a lo que se sumó el accionar vendedor de los operadores.



El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,05% (US$ 0,2) hasta US$ 342,9 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,14% (US$ 0,5) para ubicarse en US$ 348 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en la caída de las ventas semanales por debajo de los esperado por el mercado de soja estadounidense.



Según el informe publicado por el Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés), las exportaciones semanales del poroto se ubicaron 72% por debajo del promedio de las últimas 4 semanas.



Sin embargo, se conoció que hoy se acordaron ventas a China por 256.000 toneladas, lo cual moderó las bajas en las cotizaciones de la oleaginosa.



La harina acompañó la caída en el precio del poroto, con un retroceso de 0,97% (US$ 3,3) hasta US$ 336,9 la tonelada, mientras que el aceite escaló 2,49% (US$ 16,8) y se ubicó en US$ 690,9 la tonelada.



Por su parte, el trigo retrocedió 0,88% (US$ 1,7) y cerró a US$ 189,6 la tonelada por operaciones de cobertura corta por parte de los operadores y exportaciones del cereal norteamericano por debajo de lo esperado por el mercado.



Por último, el maíz descendió 0,26% (US$ 0,4) y se posicionó hacia el final de la jornada a US$ 152,3 la tonelada, como consecuencia de ventas técnicas por parte de los operadores y por "el contagio del mercado de trigo", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre Chicago.



Asimismo, el avance de la cosecha generó presión adicional a los precios.