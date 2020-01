Los granos subieron en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los granos culminaron hoy con ganancias en el mercado de Chicago, debido a menores stocks en los principales cultivos en Estados Unidos a los esperados por los operadores y ante la expectativa de la firma del acuerdo comercial entre ese país y China.



El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,13% (US$ 0,46) hasta los US$ 343,55 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,26% (US$ 0,92) para concluir la jornada a US$ 347,60 la tonelada.



La suba en las cotizaciones fue producto de la "expectativa" de los operadores por la firma del acuerdo Fase Uno entre Estados Unidos y China que impulsaría las ventas de mercadería agrícola del país norteamericano al gigante asiático, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.



El incremento de los precios se produjo tras conocerse el informe del USDA, que elevó la previsión de cosecha en Estados Unidos mientras que el mercado esperaba una reducción.



La harina subió 0,84% (US$ 2,76) hasta los US$ 329,25 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,81% (US$ 6,17) para concluir la jornada a US$ 751,10 la tonelada.



Por su parte, el maíz ganó 0,65% (US$ 0,98) y se ubicó en US$ 151,86 la tonelada, por stocks en los Estados Unidos menores a lo esperado por los operadores, según informó hoy el USDA, a pesar de que la dependencia norteamericana incrementó la estimación de producción en dicho cultivo.



Por último, el trigo subió 0,40% (US$ 0,83) y se posicionó en US$ 207,42 la tonelada.