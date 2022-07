Al grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, los hinchas de Sportivo Desamparados despidieron a su equipo tras el empate 1-1 ante Sansinena (lo empató a falta de 3’ para el final) en la mañana de este domingo en el estadio San Juan del Bicentenario. El reclamo fue directo a los dirigentes, a quienes la parcialidad puyutana culpa del presente del equipo que lo tiene en zona de descenso directo y último en su zona.

Desamparados no puede ganar hace cinco partidos y le van quedando puntos en el camino que necesita como el aire para salir a flote. Fue el sexto partido con Ricardo Dillon al mando del equipo (llegó para reemplazar a Luis Islas que tuvo una floja campaña) y sólo ganó en el debut ante Liniers (2-0), luego registró cuatro empates y una derrota.

En esa media docena de partidos con el “Flaco” al frente, Sportivo marcó cinco goles y recibió la misma cantidad, sumando siete puntos de 18 en juego. Traducido en porcentaje, apenas el 38%. En esos valores y sintiendo que el equipo no gana, más allá que en algunos partidos fue más que su rival (según argumentó el DT), es donde se apoyaron los hinchas que en muchos pasajes del partido ante Sansinena se descargaron con la comisión directiva culpándola del cruel y duro presente.

Ante esto, fue Dillon quien salió a respaldar a los popes puyutanos. “La verdad que no los entiendo, tienen que venir a apoyar. Acá hay un presidente como Valiente que todos los partidos tiene que sacar plata de su bolsillo, eso pocos lo saben”, tiró el entrenador tras el empate.

“Ni Valiente, ni los dirigentes, ni Desamparados tienen la culpa que en San Juan no haya agua”, subrayó sobre las consecuencias que llevaron a que Sportivo desde el año pasado no pueda jugar de local en el Serpentario, ya que la crisis hídrica secó el pozo, se rompió la cañería interna y eso llevó a se quemara la bomba de agua.

Y si bien el tema del regreso a Puyuta se encaminó hace un mes cuando encontraron agua a casi 80 metros de profundidad, el hincha sigue culpando a la dirigencia, que mezclado con el presente y habiendo utilizado cinco entrenadores en 21 fechas, los llevaron a estallar en la mañana de este domingo cuando el equipo estuvo a 3 minutos de la derrota.

“En lo futbolístico el equipo no liga, hoy era un partido para ganarlo y el de la fecha pasada, el travesaño nos impidió la victoria. El equipo no juega mal, pero no tenemos la fortuna necesaria para encontrar el triunfo y de eso la dirigencia no tiene la culpa”, analizó Dillon sobre el presente del equipo y respaldando a la comisión directiva que fue el frente de ataque de los simpatizantes puyutanos, que explotaron por la falta de triunfos viendo al equipo en zona de descenso y sin poder abandonarlo desde hace varias fechas.