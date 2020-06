Los hinchas de San Martín festejan un nuevo aniversario del ascenso a Primera

13 años pasaron y parece que fue ayer. Es que un 16 de junio de 2007 fue el año del histórico ascenso de San Martín a la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez en su historia, aunque en la década del `70 había jugado un par de Nacionales. Pero esa tarde fría de junio el Verdinegro logró su máximo objetivo tras vencer a Huracán de Parque Patricios en un estadio Hilario Sánchez que reventaba de gente y, con un Luis Tonelotto encendido, el Verdinegro festejó el ascenso.

Lo que necesitaba el Santo para poder ascender era un triunfo por dos goles o bien una victoria por uno, que estire la definición a los penales porque en la ida había perdido 1 a 0 en el Ducó. Entonces, era previsible que el equipo de Fernando “Teté” Quiróz vaya en busca del encuentro casi desde el minuto cero. Y si bien fue así, se encontró con un rival como Quemero que le planteó el juego de igual manera. Las circunstancias hicieron que dos equipos ofensivos se enfrentaran en la final.

Pero de a poco comenzó a tomar protagonismo uno de los árbitros más polémicos del fútbol argentino. El “Sargento” Daniel Giménez, mal designado por sus capacidades para dirigir una final, tuvo un grueso error a los 27 minutos de la primera etapa. El mismo que hizo que San Martín se ponga en ventaja. Alejandro Gómez tiró un centro desde la derecha y la pelota dio en forma notoriamente casual en la mano de Hugo Barrientos. Como el hombre del Globo estaba dentro del área, el Sargento pitó penal. Fuerte derechazo de Luis Tonelotto a la izquierda de Leo Díaz y gol del Santo para poner la serie en igualdad.

Entonces, ya con esta parte de la historia a favor de San Martín, Huracán pisó un poquito más el acelerador y arrinconó a su rival. Tanto, que a los 48 minutos iba a conseguir su premio. Claudio Ubeda, líder y capitán de un equipo que jugaba muy bien tiró un centro desde la mitad de la cancha, que cayó en la cabeza de Joaquín Larrivey. El delantero, luego transferido al fútbol italiano, la tocó y sorprendió a su marcador y al arquero César Monasterio, que nada pudo hacer. 1-1 y ahora el Globo era el que se trepaba a la Primera División.

Ese tanto cambió todo lo que tenía planeado Teté Quiróz. Y por qué no, también lo que pensó Mohamed. La adversidad del resultado obligaba al ex DT de Racing a mover piezas para buscar el tanto que lo deposite en los penales. Y si bien metió mano, le costó llegar a mover el marcador. San Martín se plantó en campo rival y decidió tirarle centros a Tonelotto, su goleador, que en más de una vez mojó en los minutos finales. Así y todo, el Globo se las rebuscó bastante bien para rechazar todo tipo de ataque sanjuanino.

Todo ok para Huracán, pero… Iban 45 minutos del segundo tiempo y los hinchas del Globo ya festejaban el ascenso a cuentas. Huracán volvía a la máxima categoría tras cuatro temporadas de sufrimiento y frustraciones. Pero otro fallo arbitral (esta vez un poco más discutible) le iba a arruinar la noche al Turco Mohamed y compañía. Giménez cobró una falta muy dudosa en la puerta del área y el Santo no la desaprovechó. Gol de San Martín cuando nadie se lo esperaba. El zurdazo que sacó Sebastián Brusco pasó entre la barrera y se metió a la derecha de un Leo Díaz que se estiró, pero no pudo llegar.

Sorpresa en Cuyo. Ahora, la definción volvía a irse al alargue. Pero no todo se iba a quedar ahí. Las protestas de los hombres de Huracán, que se cobraron la expulsión del entrenador, hicieron que el árbitro adicione. Pero en forma exagerada. Ocho minutos en los que todo podía llegar a pasar. Para muestra bastaba un botón. Y ese botón fue el derechazo que sacó Tonelotto, que sorprendió a Batman Díaz y se colocó en el segundo palo. Increíble en todo sentido. Por la definición del goleador y por lo que generó ese tanto, cambiando una situación que algunos segundos atrás estaba desfavorable. Gol y pitazo final que marcó que la Primera División tendría a una nueva provincia entre sus filas. Sería San Juan, representada por San Martín.