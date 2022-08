Los hinchas se vuelven locos: Edinson Cavani, más cerca de llegar a Boca

Este jueves 4 de agosto, los fanáticos de Boca Juniors enloquecieron con la última noticia de Edinson Cavani. El jugador uruguayo estaría cada vez más cerca de ponerse la camiseta del Xeneize, aunque todavía hay que esperar para que así sea. El "Matador" dejó en claro su interés en reiteradas ocasiones y desde el club de La Ribera no pierden las esperanzas, pero todavía no está cerrado.

Actualmente el atacante analiza una inmejorable oportunidad de seguir jugando en Europa, luego de la oferta que le presentó el Villarreal. Sin embargo, no deja de lado la chance de llegar al fútbol argentino para lucir la "Azul y Oro". Mientras que el club de España espera por una respuesta, desde La Bombonera intentan convencerlo de no hacerlo. El periodista Diego Muñoz habló hace pocas horas e ilusionó a los fanáticos.

Siendo así, la contratación de Edinson Cavani por parte de Boca Juniors tendría que darse antes del 8 de agosto, cuando se termine definitivamente la opción de anotar a alguien más en el libro de pases. El elenco argentino tiene dos cupos libre y el delantero uruguayo podría decidirse por estar cerca de su familia, antes que seguir en el Viejo Continente. Además, ya descartó totalmente la propuesta del Borussia Dortmund.

¿Llega Cavani a Boca?

El comunicador uruguayo habló en el programa que conduce Mariano Closs en ESPN, donde resaltó: "Cavani evalúa la oferta de Boca, teniendo en cuenta que: sabe que el mercado argentino se termina en breve, no cristaliza su chance con Villarreal aún, no tiene ganas de ir a Alemania y tiene ganas de jugar en Boca. Hace 10 días esto era algo impensado". Claro, esto no pasó inadvertido.

Para sentenciar sus dichos, Muñoz también comunicó que habló con el círculo íntimo del Matador. "Desde el entorno que maneja a Edinson Cavani, a mí me aseguran que la opción de Boca es muy posible. Hablé con alguien que tiene mucha injerencia en la carrera de Cavani y me dijo: 'dame unos días", aportó. Más allá que en los próximos días habrá novedades, el Consejo de Fútbol del Xeneize no tendrá que demorarse mucho.