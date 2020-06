Los jardínes maternales piden que les permitan volver a trabajar

Los propietarios de jardines maternales de San Juan salieron a hacer un bocinazo para reclamar que les permitan reanudar sus actividades, ya que aseguran que el parate obligado por la cuarentena para prevenir el coronavirus ha afectado seriamente su situación económica.

Los propietarios de jardines nucleados en la Asociación de Jardines Maternales y Primera Infancia (Ajampi) organizaron una colorida manifestación.

Es que adornaron sus vehículos con flores de colores y globos. Recorrieron las calles céntricas y luego se concentraron en la puerta de Casa de Gobierno.

Desde Ajampi, Roxana Uzair aclaró que "no pedimos volver ya, pero sí que por favor en la medida que se pueda comenzar a abrir los jardines".

Uzair, quien es propietaria de un jardín, contó que en la provincia hay unos 30 jardines de los cuales ya cerró una media docena que no pudieron soportar los gastos fijos sin contar con ingresos de las cuotas de los papás.

Docentes y propietarios de los maternales piden volver a trabajar.

"Debemos pagar alquileres e impuestos, las seños no pueden no cobran su sueldos ya que el 80% de los padres ya no pagan la cuota, más teniendo en cuenta que muchos se han visto obligados a convocar niñeras para que cuiden a sus chicos mientras ellos trabajan", aseguró Uzair.

La mujer también hizo hincapié en la necesidad que tienen muchos padres de contar con un lugar en donde cuiden a sus hijos. "En mi jardín tenemos papás que son médicos o que trabajan en relación con la minería, ellos vienen de afuera y no tienen parientes que puedan cuidar a sus chicos", dijo.

Mientras tanto, Ajampi ya presentó un protocolo de acción para prevenir posibles contagios de coronavirus en los maternales. Las medidas de prevención incluyen la toma de temperatura de todas las personas que asistan al jardín, la limpieza de pies y la desinfección de picaportes e instalaciones.

Otro factor importante es que prevén que las salas de jardín tengan como máximo entre 6 o 7 chicos por turno para garantizar así que los chicos puedan contar con un espacio que les permita mantener las distancias.

Además, prevé la necesidad de educar a los niños en el concepto de "distancia social". Uzair aseguró que será difícil que los chicos incorporen la necesidad de mantener distancias, pero aseguró que es algo necesario.

Finalmente, tras algunos minutos de concentración, las autoridades de Gobierno recibieron a 2 propietarias de jardines y a una mamá quienes plantearon la problemática de estas instituciones.