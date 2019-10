Los lácteos no generan aumento de peso ni de colesterol, afirma la Sociedad Argentina de Nutrición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"Para bajar de peso se debe dejar de consumir lácteos", "las personas con intolerancia a la lactosa deben evitarlos" o "se deben eliminar de la dieta si se tiene colesterol alto" son algunos de los mitos sobre ese grupo de alimentos, informó hoy la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre. Asimismo, las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) recomiendan ingerir tres porciones de lácteos por día, preferentemente descremados, en todas las etapas de la vida, recordó la SAN. "Toda alimentación saludable cumple con las leyes de cantidad, calidad, armonía y adecuación, lo que significa que debe ser suficiente, completa, respetar una proporción equilibrada de nutrientes y adaptarse al individuo", explicó a Télam la nutricionista Marcela Leal. Leal, también miembro de la SAN, señaló que si bien hay algunos mitos en cuanto a su consumo, también hay ciertas afirmaciones que son verdaderas. "Que somos los únicos mamíferos que consumimos leche después de la lactancia materna y, por ende, que consumimos leche de otra especie, es verdadero. El hombre, como ser racional, es la única especie que tiene completo dominio sobre su cadena alimentaria, y elige la leche por los amplios beneficios que ofrece para la salud"; explicó. La especialista recordó que a través los lácteos se obtiene el calcio necesario para formar huesos y dientes, se mantiene la presión arterial equilibrada, los músculos adquieren fuerza y salubridad y se mantiene un peso corporal saludable. También es verdadero que los deportistas pueden hidratarse con leche: "Estudios científicos avalan que los deportistas puedan, una vez finalizada su actividad física, rehidratarse con leche en remplazo de las bebidas isotónicas o el agua. La leche es una bebida única, que provee nutrientes como hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales y vitaminas, es decir, es un alimento completo", destacó Leal. Consultada por los mitos sobre los lácteos, la nutricionista Silvina Tasat, también miembro de la SAN, precisó que es falso que la leche orgánica o ecológica sea mejor que la leche de vaca. "La mayoría de los estudios que comparan alimentos orgánicos con tradicionales han demostrado que no existen diferencias nutricionales y de seguridad alimentaria ente ellos. Tampoco demuestra que tengan mejor sabor que los convencionales", aseguró. Otro de los mitos dice que si se tiene colesterol alto, es mejor dejar de consumir lácteos: "También es falso, ya que varios estudios científicos demuestran que a medida que aumenta el consumo de lácteos, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular (ACV)", destacó Tasat. "Tampoco es cierto que haya que dejar de consumir lácteos para bajar de peso, ya que no se ha encontrado evidencia que asocie esas variables. Incluso, estudios epidemiológicos muestran una asociación entre el consumo de algunos lácteos y la prevención de la ganancia de peso a largo plazo", subrayó. Respecto de personas con intolerancia a la lactosa, la especialista señaló que actualmente existen en el mercado productos lácteos reducidos en lactosa, como quesos, leches y yogur, por lo que "también es falso que no pueden consumirlos", completó.