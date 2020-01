Los precios de los granos cerraron con altibajos en Chicago

El valor de la soja cayó en el mercado de Chicago a la espera de la firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, mientras que un posible límite a las exportaciones rusas de trigo ubicaron al cereal en precios máximos de hace seis meses.



El contrato de enero de la oleaginosa cayó 0,08% (US$ 0,3) hasta los US$ 341,2 la tonelada, mientras que el de marzo cerró sin cambios a US$ 346,2 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en la "cautela" de los operadores ante la falta de detalles sobre el acuerdo que en los próximos días firmarán Estados Unidos y China por el conflicto comercial que ambas potencias mantienen hace más de un año, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Asimismo, las buenas condiciones climáticas para el cultivo en Sudamérica aportaron presión bajista a los precios.



Sin embargo, las bajas fueron limitadas por vetas realizadas hoy de mercadería estadounidense a destinos desconocidos por 120.000 toneladas, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).



La harina acompañó la baja con una caída del 0,60% (US$ 2) hasta los US$ 327,6 la tonelada, mientras que el aceite subió 0,02% (US$ 0,2) para concluir la jornada a US$ 741,8 la tonelada.



El trigo ganó 1,11% (US$ 2,3) y cerró a US$ 208,9 la tonelada debido a "la intensa demanda del cereal en los mercados internacionales, junto con la posibilidad de que Rusia, el principal exportador mundial, imponga limitaciones a sus ventas externas", indicó la BCR.



El Ministerio de Agricultura de Rusia propuso hoy limitar las exportaciones de trigo para el período de enero a junio a 20 millones de toneladas, en medio de las crecientes preocupaciones por el suministro interno.



Así, el cereal se ubicó en precios máximos de hace seis meses.



Por último, el maíz retrocedió 0,13% (US$ -0,2) y se ubicó en US$ 153,1 la tonelada, por preocupaciones del mercado en cuanto a la demanda futura del cereal norteamericano.